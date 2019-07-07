Вс, 7.07.2019
Если находитесь в туристическом районе и не видите цены, примите как факт, что с вас попросят больше денег, чем с местных. Проживающая в Италии Мария Анна Делла Фер
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Теннис
  • Новые рекорды и первый миллион долларов. 15-летняя американка - сенсация Уимблдона

Новые рекорды и первый миллион долларов. 15-летняя американка - сенсация Уимблдона

1

Кори Гауфф

ФОТО: ANDY RAIN/EPA/Scanpix

Несколько дней назад мы уже писали о 15-летней американской теннисистке Кори Гауфф, которая сотворила главную сенсацию текущего Уимблдонского турнира, выбив в первом раунде легендарную Винус Уильямс. Гауфф решила не останавливаться на этом и продолжает своё победное шествие.

Во втором раунде Уимблдона Кори Гауфф обыграла (6:3, 6:3) представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову, которая занимает 139-е место в мировом рейтинге.

Напомним, что Гауфф является самой молодой участницей текущего турнира. Кроме того, перед началом Уимблдона американка занимала 313-е место в мировом рейтинге.

Когда казалось, что лимит сюрпризов в исполнении юной теннисистки исчерпан, Кори преподнесла ещё один неожиданный разультат. В третьем раунде она одолела Полону Херцог (3:6, 7:6, 7:5) из Словении (60-е место в рейтинге) и вышла в 1/8 финала.

Гауфф стала самой молодой участницей 1/8 финала Уимблдона за 28 лет. В 1991 году подобное удавалось Дженнифер Каприати.

Естественно, что уже после победы над Уильямс к Гауфф было приковано повышенное внимание СМИ и болельщиков, которые обратили на неё внимание. Сейчас за Кори следят даже те, кто не разбирается в теннисе. Стоит отметить, что рекламодатели обратили внимание на американку, когда ей было 13 лет.

Агентство Роджера Федерера Team 8 разглядело в Гауфф потенциал и подписало с ней контракт. Затем Гауфф заключила контракт с производителем макаронных изделий Barilla, производителем ракеток Head, а также экипировщиком New Balance. Всё это позволит спортсменке уже в этом году заработать на рекламе свой первый миллион долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This kid 😮 . 📸: @eddiekeoghphotos #Wimbledon #Gauff @cocogauff

A post shared by Wimbledon (@wimbledon) on

Реклама и контракты - это, конечно, хорошо, но вернёмся к теннису. В четвёртом раунде Уимблдона Кори Гауфф впервые сразится с соперницей из топ-10 рейтинга. Ей предстоит скрестить ракетки с румынкой Симоной Халеп. 7-я ракетка мира и 313-я встретятся уже в этот понедельник, 8 июля.

На данный момент самой молодой победительницей турниров серии "Большого шлема" является швейцарка Мартина Хингис, которая в 1997 году победила на Australian Open в возрасте 17 лет и 177 дней. Сможет ли Кори Гауфф обновить этот рекорд?

Читать также

Актуально

НАВЕРХ