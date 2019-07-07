Новые рекорды и первый миллион долларов. 15-летняя американка - сенсация Уимблдона

Несколько дней назад мы уже писали о 15-летней американской теннисистке Кори Гауфф, которая сотворила главную сенсацию текущего Уимблдонского турнира, выбив в первом раунде легендарную Винус Уильямс. Гауфф решила не останавливаться на этом и продолжает своё победное шествие.
Во втором раунде Уимблдона Кори Гауфф обыграла (6:3, 6:3) представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову, которая занимает 139-е место в мировом рейтинге.
Напомним, что Гауфф является самой молодой участницей текущего турнира. Кроме того, перед началом Уимблдона американка занимала 313-е место в мировом рейтинге.
Когда казалось, что лимит сюрпризов в исполнении юной теннисистки исчерпан, Кори преподнесла ещё один неожиданный разультат. В третьем раунде она одолела Полону Херцог (3:6, 7:6, 7:5) из Словении (60-е место в рейтинге) и вышла в 1/8 финала.
Hands up if you're still recovering from this set point 😅#Wimbledon pic.twitter.com/lfb1X5WMX3— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2019
Гауфф стала самой молодой участницей 1/8 финала Уимблдона за 28 лет. В 1991 году подобное удавалось Дженнифер Каприати.
Естественно, что уже после победы над Уильямс к Гауфф было приковано повышенное внимание СМИ и болельщиков, которые обратили на неё внимание. Сейчас за Кори следят даже те, кто не разбирается в теннисе. Стоит отметить, что рекламодатели обратили внимание на американку, когда ей было 13 лет.
Агентство Роджера Федерера Team 8 разглядело в Гауфф потенциал и подписало с ней контракт. Затем Гауфф заключила контракт с производителем макаронных изделий Barilla, производителем ракеток Head, а также экипировщиком New Balance. Всё это позволит спортсменке уже в этом году заработать на рекламе свой первый миллион долларов.
Реклама и контракты - это, конечно, хорошо, но вернёмся к теннису. В четвёртом раунде Уимблдона Кори Гауфф впервые сразится с соперницей из топ-10 рейтинга. Ей предстоит скрестить ракетки с румынкой Симоной Халеп. 7-я ракетка мира и 313-я встретятся уже в этот понедельник, 8 июля.
На данный момент самой молодой победительницей турниров серии "Большого шлема" является швейцарка Мартина Хингис, которая в 1997 году победила на Australian Open в возрасте 17 лет и 177 дней. Сможет ли Кори Гауфф обновить этот рекорд?
USA's golden girl 🇺🇸#Wimbledon | @CocoGauff pic.twitter.com/AmEp6xV1gt— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2019