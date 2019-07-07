Новые рекорды и первый миллион долларов. 15-летняя американка - сенсация Уимблдона

Во втором раунде Уимблдона Кори Гауфф обыграла (6:3, 6:3) представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову, которая занимает 139-е место в мировом рейтинге.

Напомним, что Гауфф является самой молодой участницей текущего турнира. Кроме того, перед началом Уимблдона американка занимала 313-е место в мировом рейтинге.

Когда казалось, что лимит сюрпризов в исполнении юной теннисистки исчерпан, Кори преподнесла ещё один неожиданный разультат. В третьем раунде она одолела Полону Херцог (3:6, 7:6, 7:5) из Словении (60-е место в рейтинге) и вышла в 1/8 финала.

Hands up if you're still recovering from this set point 😅#Wimbledon pic.twitter.com/lfb1X5WMX3 — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2019

Гауфф стала самой молодой участницей 1/8 финала Уимблдона за 28 лет. В 1991 году подобное удавалось Дженнифер Каприати.

Естественно, что уже после победы над Уильямс к Гауфф было приковано повышенное внимание СМИ и болельщиков, которые обратили на неё внимание. Сейчас за Кори следят даже те, кто не разбирается в теннисе. Стоит отметить, что рекламодатели обратили внимание на американку, когда ей было 13 лет.

Агентство Роджера Федерера Team 8 разглядело в Гауфф потенциал и подписало с ней контракт. Затем Гауфф заключила контракт с производителем макаронных изделий Barilla, производителем ракеток Head, а также экипировщиком New Balance. Всё это позволит спортсменке уже в этом году заработать на рекламе свой первый миллион долларов.

Реклама и контракты - это, конечно, хорошо, но вернёмся к теннису. В четвёртом раунде Уимблдона Кори Гауфф впервые сразится с соперницей из топ-10 рейтинга. Ей предстоит скрестить ракетки с румынкой Симоной Халеп. 7-я ракетка мира и 313-я встретятся уже в этот понедельник, 8 июля.