Месси могут отстранить на два года от игр за сборную Аргентины

Дело было так - в полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины уступила Бразилии со счётом 0:2. После матча лидер "бело-голубых" поделился эмоциями и прокомментировал работу судей.

"Я думаю, что мы показали свою лучшую игру на турнире. У нас были моменты, мы попали в штангу и перекладину. Бразильцы не превосходили нас, грубо фолили, была игра рукой, судья показывал карточки за всякую фигню и при малейшем контакте судья свистел в пользу соперника. Этим вечером судьи ни разу не использовали систему VAR. Это просто невероятно!", - возмущался Месси после матча.

В матче за третье место сборная Аргентины встречалась с Чили и одержала победу со счётом 2:1. Но всем снова было не до футбола - все снова обсуждали Месси. На 37-й минуте первого тайма капитан аргентинской сборной заработал весьма сомнительное удаление.

ФОТО: AFPScanpix

В знак протеста против такого решения и судейства на Кубке Америки Месси решил не выходить на церемонию награждения. Интересно, что для Месси это удаление стало лишь вторым за время профессиональной карьеры. Предыдущий раз Месси получал красную карточку в 2005 году.

"Я не хочу быть частью этой коррупции. Нам не нужно иметь ничего общего с неуважением, с которым мы сталкивались во время турнира. Мы могли пройти дальше, но они не позволили нам оказаться в финале. Коррупция, арбитры и все остальное не позволяет людям наслаждаться футболом", - приводит слова Месси Sports.ru.

КОМНЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) уже ответил на критику в свой адрес. По мнению организации, эти обвинения представляют собой отсутствие уважения к турниру, ко всем участвовавшим футболистам и сотням профессионалам из КОНМЕБОЛ.

Как сообщает издание AS, за оскорбительные и клеветнические слова в адрес Южноамериканской конфедерации футбола 32-летний форвард может быть отстранён от игр за свою национальную команду на срок до двух лет.