Пн, 8.07.2019
Коррупция, арбитры и все остальное не позволяет людям наслаждаться футболом. Лионель Месси

Месси могут отстранить на два года от игр за сборную Аргентины

Лионель Месси

ФОТО: AP/Scanpix

Сборная Аргентины по футболу на завершившемся только что Кубке Америки заняла третье место, но сейчас это никого не волнует. Все обсуждают скандал, который произошёл вокруг Лионеля Месси.

Дело было так - в полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины уступила Бразилии со счётом 0:2. После матча лидер "бело-голубых" поделился эмоциями и прокомментировал работу судей.

"Я думаю, что мы показали свою лучшую игру на турнире. У нас были моменты, мы попали в штангу и перекладину. Бразильцы не превосходили нас, грубо фолили, была игра рукой, судья показывал карточки за всякую фигню и при малейшем контакте судья свистел в пользу соперника. Этим вечером судьи ни разу не использовали систему VAR. Это просто невероятно!", - возмущался Месси после матча. 

В матче за третье место сборная Аргентины встречалась с Чили и одержала победу со счётом 2:1. Но всем снова было не до футбола - все снова обсуждали Месси. На 37-й минуте первого тайма капитан аргентинской сборной заработал весьма сомнительное удаление.

ФОТО: AFPScanpix

В знак протеста против такого решения и судейства на Кубке Америки Месси решил не выходить на церемонию награждения. Интересно, что для Месси это удаление стало лишь вторым за время профессиональной карьеры. Предыдущий раз Месси получал красную карточку в 2005 году.

"Я не хочу быть частью этой коррупции. Нам не нужно иметь ничего общего с неуважением, с которым мы сталкивались во время турнира. Мы могли пройти дальше, но они не позволили нам оказаться в финале. Коррупция, арбитры и все остальное не позволяет людям наслаждаться футболом", - приводит слова Месси Sports.ru.

КОМНЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) уже ответил на критику в свой адрес. По мнению организации, эти обвинения представляют собой отсутствие уважения к турниру, ко всем участвовавшим футболистам и сотням профессионалам из КОНМЕБОЛ.

Как сообщает издание AS, за оскорбительные и клеветнические слова в адрес Южноамериканской конфедерации футбола 32-летний форвард может быть отстранён от игр за свою национальную команду на срок до двух лет.

Напомним, что в финале Кубка Америки сборная Бразилии одержала победу над Перу со счётом 3:1.

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