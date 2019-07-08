7 июля женская сборная США по футболу в четвёртый раз в своей истории стала чемпионом мира. Звездой завершившегося мирового первенства стала 34-летняя футболистка Меган Рапино. Спортсменка является открытой лесбиянкой, она ненавидит президента США Дональда Трампа, выступает с критикой в адрес FIFA, борется за права женщин, но также не забывает о том, что на футбольном поле нужно забивать голы.

В финале женского чемпионата мира по футболу сборная США обыграла Голландию (2:0). Меган Рапино была признана лучшим игроком финальной встречи и всего турнира. Рапино на мировом первенстве забила 6 голов и стала лучшим снайпером.

Рапино в данный момент многие называют самой влиятельной спортсменкой в мире. Дело вовсе не в достижениях на футбольном поле. Меган считается главной бунтаркой в современном спорте, которая выступает против любой несправедливости и неравноправия. То, что Меган является звездой своей сборной, позволяет ей говорить о проблемах в мире и быть услышанной.

Накануне финального матча женского мирового первенства Рапино выступила с критикой в адрес FIFA. Футболистка осталась недовольна, что в тот же день состоялись финалы Кубка Америки и Кубка КОНКАКАФ.

"Это финал чемпионата мира, других матчей не должно быть! Не думаю, что мы чувствуем такой же уровень уважения, как у FIFA к мужчинам и вообще в целом", - возмущалась Рапино.

Если выйти на улицу и начать спрашивать у прохожих, каких футболисток они смогут назвать по имени, вряд ли найдётся много знатоков. Есть Алекс Морган из США, которую некоторые знают, но не как футболистку, а как симпатичную девушку, которая часто позирует для журналов. Во время женского ЧМ-2019 многое изменилось и мир узнал о Рапино, которая для многих стала примером для подражания.

Ещё до начала чемпионата мира Рапино заявила, что в случае победы на турнире, она не пойдёт в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом.

"Я не пойду в сраный Белый дом. Меня там не будет. Да нас и не собираются приглашать", - сказала Рапино.

Q: “Are you excited about going to the White House?”

Megan Rapinoe: “We’re not going to the fucking White House.”

pic.twitter.com/HO0Qh1AF97 — Mona Eltahawy (@monaeltahawy) June 25, 2019

Президент США ответил футболистке в своём Twitter, написав, что футболистка не должна пренебрегать своей страной, Белым домом или флагом США. "Меган сначала должна выиграть, прежде чем говорить! Нужно завершить начатое!", - написал Трамп.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Рапино разразилась критикой в адрес Трампа. Ранее она называла президента США "сексистом", "расистом" и "ограниченным человеком".

На самом деле конфликт на линии спортсменов с американским президентом - это событие не новое. Например, многие игроки Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) отказывались посещать Белый дом из-за неприязни к действующему президенту США.

Скандал с Трампом привлёк внимание к Рапино, которая во время чемпионата дала несколько пресс-конференций и была настоящей "рок-звездой". Во время одной из таких встреч с журналистами Рапино вновь заявила, что не отказывается от своих слов, а её цель - сделать игру и этот мир чуть лучше.

"Я бы советовала своим партнёрам задуматься о моих словах и не иметь ничего общего с администрацией, которая не чувствует того же самого и не борется за то же самое, что и мы", - категорично заявила Меган.

Меган Рапино является открытой лесбиянкой с 2012 года, когда она совершила каминг-аут в интервью журналу Out. С тех пор Рапино сумела стать настоящей иконой ЛГБТ-сообщества. Спортсменка часто поднимала проблемы гомофобии в спорте. По её словам, многие нуждаются в том, чтобы кто-то заявил об этом открыто и им нужно видеть, что есть игроки, как она, которые играют в футбол за сборную.

"Если ты гомосексуал в женском спорте, то партнёры по команде узнают об этом довольно быстро. У мужчин всё совсем не так. Это печально", - считает футболистка.

В 2018 году Рапино и её девушка Сью Берд, которая является трёхкратной чемпионкой женской НБА, появились на обложке Body Issue. Это специальный выпуск журнала ESPN с фотографиями обнажённых спортсменов. Суть этой акции в том, чтобы не глазеть на голых спортсменов, а показать неограниченные возможности человеческого тела, его силу и мощь.

Естественно, что бунтарка Меган Рапино не была бы самой собой, если бы во время мирового первенства не сделала заявления в поддержку ЛГБТ-сообщества. Футболистка заявила, что без наличия геев в команде чемпионат не выиграть.

"Вперед, геи! Меня мотивируют люди, которые симпатизируют мне, которые борются за то же, что и я, я заряжаюсь, когда пытаюсь доказать чью-то неправоту. Это изнуряет, но быть геем, быть классным в месяц гордости - это здорово!", - сказал Рапино в интервью The Guardian.

Неугомонная футболистка сражается не только за права геев, но и борется за гендерное равенство. В марте этого года 28 футболисток сборной США подали в суд на федерацию своей страны из-за дискриминации. Суть основной претензии была в том, что зарплата женской сборной меньше, чем у мужской. Естественно, что среди этих 28 футболисток оказалась и Рапино.

Борьба с расизмом? Конечно же, Меган Рапино тоже есть что сказать на эту тему. В 2016 году она поддержала темнокожего игрока в американский футбол Колина Каперника, который в знак протеста отказался вставать во время исполнения гимна США и опустился на одно колено.

"Я не буду притворяться, будто горжусь флагом страны, которая притесняет чернокожих и других цветных", - сказал тогда Каперник.

Колин Каперник (справа) ФОТО: Mike McCarn/AP/Scanpix

Несколько дней спустя Рапино повторила жест Каперника, потому что ей хотелось, чтобы люди обратили внимание на проблему расизма.

"Я не страдала от жестокости полицейских, расовой нетерпимости и не находила членов семьи мёртвыми на улице. Но я не могу бездействовать, пока в стране есть люди, которым приходилось испытывать такую душевную боль. Я гомосексуал в США. Я знаю, что это значит - смотреть на флаг страны, которая не защищает твою свободу. Поддержать Колина - меньшее, что я могла сделать. Очень важно, чтобы белые люди поддерживали цветных в этой борьбе", - заявила Меган Рапино.

За время чемпионата мира по футболу имя Меган Рапино узнали миллионы людей по всему миру. Даже те, кто никогда не интересовались женским футболом. Яркая, неординарная, эмоциональная, одним словом - бунтарка.