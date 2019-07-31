Алиса Знарок и Артемий Панарин - самая популярная пара российского хоккея

В начале июля российский хоккеист Артемий Панарин подписал контракт с клубом Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ. Вдохновлять и помогать обустроиться в американском мегаполисе Панарину будет его девушка - красавица и модель Алиса Знарок.
В Латвии Алису знают, пожалуй, больше, чем в России. Она дочь известного тренера Олега Знарка. Артемий и Алиса - сегодня самая популярная пара российского хоккея. Правда, было так не всегда.
Впервые об отношениях дочери Олега Знарка и нападающего заговорили во время чемпионата мира по хоккею в 2016 году. Тогда в интернете появились их совместные фотографии, сделанные папарацци во время их прогулки по Москве. Влюблённые долгое время не комментировали свои отношения. Пикантности ситуации придавал тот факт, что отец девушки Олег Знарок на тот момент являлся тренером сборной России, за которую выступал Артемий Панарин.
Об отношениях молодой пары знали в хоккейном сообществе, но не говорили об этом открыто. Поклонникам же оставалось следить за официальными аккаунтами Алисы и Артемия и сопоставлять фотографии, сделанные в одно время, в одном и том же месте.
Лишь прошлым летом влюблённые наконец перестали скрывать свои отношения и опубликовали первое совместное фото.
Сейчас пара практически всё время проводят вместе, путешествуют и публикуют совместные фотографии. Недавно, кстати, влюблённые побывали в Латвии и тоже опубликовали несколько снимков из Юрмалы и Риги.
Ближайшие 7 лет (именно на столько заключил контракт Панарин) пара проведёт в Нью-Йорке. Алиса должна быть довольна таким раскладом, ведь американский мегаполис является одной из столиц моды. Походы по бутикам и магазинчикам - порадуют любую модницу.
Вместе с влюблёнными в Нью-Йорк переедет и их пёс по кличке Рыжий. Он постоянно путешествует со своими хозяевами, поэтому собачку не должен смущать переезд. Кстати, у собачки тоже есть свой профиль в Instagram.