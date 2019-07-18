Сколько на руки получит Порзиньгис в Далласе? Считаем деньги игрока

23-летний баскетболист подписал самый прибыльный контракт не только в истории латвийского спорта, но и в истории стран Балтии. Несмотря на то, что условия контракта не позволяют разглашать его детали, многие североамериканские спортивные СМИ, в том числе влиятельный ESPN, сообщили, что сумма договора составила 158 миллионов долларов (139 миллионов евро).

Ранее самый крупный контракт в истории латвийского спорта принадлежал бывшему баскетболисту НБА Андрису Биедриньшу, который в 2008 году подписал 6-летний договор с "Голден Стэйт Уорриорз" на сумму 62 миллиона долларов.

Основываясь на налоговой системе штата Техас, Порзиньгис "на руки" получит чуть больше 96 миллионов долларов (85 миллионов евро). Таким образом, латвийскому баскетболисту придётся заплатить налогов в размере 61 миллиона долларов (54 миллиона евро).

5-летний контракт Порзиньгиса с "Далласом" до уплаты налогов:

2019/2020: 27 285 000 долларов

2020/2021: 29 467 800 долларов

2021/2022: 31 650 600 долларов

2022/2023: 33 833 400 долларов

2023/2024: 36 016 200 долларов

После уплаты налогов Порзиньгис по окончании следующего сезона заработает 16,6 миллионов долларов (14,7 миллионов евро). По окончании пятого сезона баскетболист получит "на руки" 21,8 миллионов евро (19,3 миллиона евро), если согласиться остаться в "Далласе".

В своём дебютном сезоне за "Даллас" Порзиньгис в месяц после уплаты налогов заработает 1,4 миллиона долларов (1,2 миллиона евро).

От общей суммы Порзиньгис заплатит налоги в размере 38,8%. Правда, неизвестно какую часть от подписанного контракта получит агент баскетболиста - его старший брат Янис Порзиньгис.

158 миллионов долларов - это гарантированная сумма, которую Порзиньгис получит вне зависимости от того, сколько проведёт матчей и как успешно будет выступать. Ранее "Даллас" не платил таких денег никому из игроков.

В Техасе, как и во Флориде, не нужно платить налог штата, поэтому именно эти два штата для спортсменов в США кажутся более привлекательными. Например, в солнечной Калифорнии обязательный налог превышает 50% от зарплаты.

Кристап Порзиньгис ФОТО: Reuters/ScanPix

Напомним, что Кристап пропустил сезон-2018/2019 из-за разрыва крестообразной связки колена. В данный момент латвийский баскетболист полностью восстановился после травмы, которую он получил в феврале прошлого года.