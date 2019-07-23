Он не получил обязательную дозу витамина К: расследование смерти младенца без прививки

Что случилось: В сентябре 2018 года трехмесячный младенец умер от осложнений, которые вызвала нехватка витамина К. После родов малыш не получил обязательную дозу витамина, в результате чего у него возникли нарушения свертывания крови и произошло кровоизлияние в мозг, из-за которого он умер.

"В данном случае прием витамина К, скорее всего, исключил бы столь несчастный исход", - отмечает Инспекция здравоохранения.

Однако малыш его не получил. Инспекция проанализировала причины и факторы, которые могли привести к этому печальному событию.

К чему пришли: Один из существенных факторов - знания и представления родильного дома и акушерки касательно значения витамина К в профилактике. Акушерка ранее уже высказывалась по этому поводу в СМИ (в программе Panorāma за 28.11.2018).

В учреждении, где родился ребенок, получают витамин К только малыши, которые появились на свет в результате тяжелых родов или недоношенные.

"В остальных случаях обсуждают с родителями. Если родители отказываются, силком витамин К не дают!" - рассказывала в программе акушерка.

Согласно мнению Инспекции здравоохранения, акушерка повлияла на то, что ребенок не получил витамин К. "Нехватка знаний и личные предпочтения предоставили родителям неполноценную информацию в процессе принятия решений. Информация и возможные риски преподносятся в искаженном виде, в таком, который противоречит основанной на доказательствах практике и не отвечает требованиям нормативных актов".

При анализе причин Инспекция выявила недочеты в формулировке требований в правилах Кабинета министров. Они допускают различные интерпретации:

в правилах не говорится явно о том, что витамин К необходимо давать абсолютно всем новорожденным, а также не указаны его доза, тип введения, время и когда это необходимо делать.

Из-за этого витамин К не ввел и семейный врач в ситуации, когда он не был введен сразу после рождения.

Как не допустить повторной трагедии: Правила Кабинета министров должны быть дополнены, а также введение витамина К должно быть определено в руководящем документе.

"Наука развивается, меняется подход к типам введения витамина К: от капель до инъекций, однако в настоящее время этот подход не получил аудиторию всех семейных врачей", - указывает Инспекция.

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Вывод: Как и в случае с коклюшем, проанализировав роль родителей, Инспекция пришла к выводу, что в Латвии, очевидно, родителям не хватает информации о витамине К или она не достигает своей целевой аудитории.

"Мы знали, что в роддоме дают. Мы не знали о его важности. Именно поэтому мы у семейного врача спросили. Она ответила: если после родов не давали, значит, нет нужды!", - ранее в интервью говорил отец ребенка.

Решение: Будет подготовлена и улучшена информация, которую получают родители во время беременности, необходимо думать об информативном сайте для родителей, где будет собрана информация, которая будет предоставлена в упрощенном и легкочитаемом виде.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за период с 2010 года от заболеваний, против которых есть вакцины, в Латвии умерло 15 детей. Причиной их смерти стали коклюш, грипп, туберкулез, гепатит B и гемофильная инфекция.

Восьми умершим детям не было еще и года, шесть были в возрасте от 13 месяцев до семи лет, одному было 17 лет.