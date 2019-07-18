Смерть младенца без прививки: расследование Инспекции здравоохранения

Новость о том, что в Детской клинической университетской больнице в течение месяца скончались два младенца, которые не получили необходимых прививок, ошеломила общественность. Был начат сбор подписей за ограничение господдержки родителям, которые отказываются от обязательной вакцинации детей. Пока общественность негодовала, Инспекция здравоохранения провела расследование, выяснив, как этих смертей можно было бы избежать.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года в Детской клинической университетской больнице в течение месяца умерли два ребенка, которые не получили необходимых прививок.
Как рассказали в больнице, один из детей был болен коклюшем и умер от тяжелых осложнений, так как не был привит от этой болезни.
Этими случаями занялась Инспекция здравоохранения. Рассказываем Вам о результате анализа первого.
В ноябре 2018 года младенец, которому было всего 3 месяца и 23 дня, умер в результате тяжелых осложнений коклюша по ряду причин и способствующих тому факторов.
Младенец заразился и в результате заболел коклюшем в возрасте двух месяцев, не успев получить вакцину.
Отмечается, что вакцинация начинается в возрасте двух месяцев, таким образом, возраст от 2 до полных 3 месяцев - время, предусмотренное законом.
Что случилось: Так как ребенок не успел посетить рекомендуемых специалистов, семейный врач и родители договорились отложить вакцинацию до трехмесячного возраста, что оказалось роковой ошибкой, так как за это время ребенок успел заразиться коклюшем (первые симптомы в среднем появляются через 7-10 дней).
К чему пришли: Инспекция проанализировала причины, по которым прививка была отложена и сделала вывод, что они не были основаны на современных доводах.
В то же время выяснилось, что ни в одном нормативном акте или правилах, противопоказания к вакцинации не сформулированы, что также допускает интерпретации среди семейных врачей, и назначение прививки зависит от знаний и соображений семейного врача.
Как не допустить повторной трагедии: Знания родителей о вакцинации и ее противопоказаниях играют важную роль, потому, согласно мнению Инспекции, чтобы не допустить повторного несчастья, нужно думать о том, как улучшить уже имеющуюся информацию, и как обеспечить просвещение будущих и новоиспеченных родителей.
Видео: Детская клиническая университетская больница о значении прививок
Было бы видно, откуда и какую информацию родители используют для принятия своих решений, какую информацию получают будущие родители и практика семейных врачей, а также как и действительно ли родители проинформированы о рекомендациях Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) о вакцинации детей. Это единственный материал, который можно найти в интернете на латышском языке и где можно найти и противопоказания.
Согласно этой информации, вакцинацию нужно отложить в случае, если есть серьезное острое заболевание (например, острое заболевание верхних дыхательных путей, пневмония) с повышенной температурой или обострение хронической болезни. Противопоказаниями являются тяжелые аллергические реакции, иммунодефицит.
Также Инспекция здравоохранения на своем сайте упоминает то, что в некоторых странах, например, в Великобритании прививка против коклюша рекомендуется женщинам во время беременности. Это делается с целью снижения риска заражения младенца до начала вакцинации.
Симптомы заболевания: Инспекция проанализировала период амбулаторного и лечебного этапа, выявив симптомы заболевания.
Симптомы коклюша возникают постепенно, болезнь проявляется как обычное острое респираторное заболевание, пока симптомы внезапно не становятся угрожающими. Эта информация хорошо описана в информативном материале ЦПКЗ (доступна тут).
Непривитый малыш, который болен, воспринимается как пациент высокого риска. Это должно быть красным сигналом как для родителей, так и для семейного врача.
Педиатрам симптомы коклюша хорошо знакомы, в то время как для семейных врачей, которые не являются педиатрами, его диагностика нередко вызывает затруднения. В этих обстоятельствах скрывается потенциал как для привлечения педиатра в раннем возрасте, особенно для младенцев, так и реализация дальнейшей образовательной программы для семейных врачей.
Итог: К сожалению, малыш с тяжелыми осложнениями, лечение которых не дало результатов, попал в стационар только через 12 дней после того, как заболел.
Что еще нужно знать: В результате анализа была изучена ситуация, при которой у семейного врача в день, когда малыш в возрасте трех месяцев прибыл на вакцинацию, не доступна вакцина HEXACIMA. Это проблема, которую можно решить и уже был изменен допустимый объем заказов вакцины, однако это обстоятельство не является прямой причинно-следственной связью критического исхода для малыша: ребенок уже заболел коклюшем (инкубационный период составляет 7-10 дней, иногда и 21 день после заражения), в связи с чем отсутствие прививки уже никак не повлияло.
Почему это важно: По каким причинам назначается отсрочка вакцинации исследуется для того, чтобы можно было выявить в компетенции семейных врачей возможные слабые места. Их нужно будет учесть в программах дальнейшего образования в рамках повторной сертификации специальности.
Вывод: К смерти малыша привел ряд обстоятельств, которых можно было бы избежать, если бы вовремя сделали прививку и/или своевременно распознали тяжелую болезнь.
Уже совсем скоро Русский TVNET подробно расскажет о втором случае - смерти малыша, который не получил обязательную дозу витамина K.