Metallica в восторге от видоизмененных тартуских городских знаков; группа увезла их в США

В четверг до начала концерта с группой Metallica встретился мэр Тарту Урмас Клаас. Его пригласил тур-менеджер, поскольку музыканты захотели познакомиться с главой города.

"Группа забрала с собой два знака, музыканты пообещали повесить их на стену в своей штаб-квартире в Сан-Франциско", - рассказал мэр.

Градоначальник также побеседовал с командой, которая сопровождает группу в туре. "Организаторы провели тут много времени и сказали, что Тарту — замечательное место, которое отлично подходит для проведения больших концертов", - сказал Урмас Клаас.