Metallica в восторге от видоизмененных тартуских городских знаков; группа увезла их в США

В Тарту, где в четверг прошел концерт группы Metallica, очень тщательно подготовились к особому событию. В городе слегка видоизменили городские знаки. Как выяснилось, участники группы этот жест оценили.
В четверг до начала концерта с группой Metallica встретился мэр Тарту Урмас Клаас. Его пригласил тур-менеджер, поскольку музыканты захотели познакомиться с главой города.
Мэр Тарту сказал, что музыкантов особо впечатлили видоизмененные тартуские городские знаки, пишет Rus.Postimees.
"Группа забрала с собой два знака, музыканты пообещали повесить их на стену в своей штаб-квартире в Сан-Франциско", - рассказал мэр.
Градоначальник также побеседовал с командой, которая сопровождает группу в туре. "Организаторы провели тут много времени и сказали, что Тарту — замечательное место, которое отлично подходит для проведения больших концертов", - сказал Урмас Клаас.
Отметим, что на концерт посетили около 60 000 поклонников и фанатов группы.
Галерея: В Тарту прошел долгожданный концерт Metallica