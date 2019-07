Фейерверки, пламя и heavy metal: в Тарту прошел долгожданный концерт Metallica

Место для проведения концерта такого масштаба выбрали идеальное - по всему периметру аэродрома стояли палатки с различной едой, пивом и фирменным мерчендайзом Metallica. Посетители могли и подкрепиться кебабом или картошкой, и выпить пива, и приобрести майку любимой группы. Перед выходом на сцену Джеймса Хэтфилда, Ларса Ульриха, Кирка Хэмметта и Роберта Трухильо зрителей развлекали группы для разогрева - Bokassa и Ghost. Собравшиеся достаточно спокойно приняли артистов, наверняка, все просто не могли дождаться появления главных звезд вечера и решили приберечь для них силы. Metallica появилась на сцене военного аэродрома примерно в 21.50 и традиционно начали свое выступление с песни The Ecstasy of Gold. Музыканты буквально завели публику, лица многих посетителей лучились от восторга.

Группа исполнила песни как и со старых альбомов, так и со своего последнего сборника. Самые известные композиции группы The Unforgiven, Nothing Else Matters и Enter Sandman были исполнены в завершении концерта, неплохая тактика - оставить самое лучшее на потом.