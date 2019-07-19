Фейерверки, пламя и heavy metal: в Тарту прошел долгожданный концерт Metallica

Русский TVNET побывал в Тарту, впрочем, на концерт легендарных металистов, кажется, съехались все любители heavy metal со стран Балтии, да еще и прихватили с собой друзей из Финляндии.

Изначально сообщалось, что выступление Metallica посетят 60 000 человек - такова вместительность бывшего аэродрома. И, действительно, на концерт были организованы целые паломничества - в Тарту ехали колонны машин и автобусов с любителями тяжелой музыки.

По наблюдениям Русского TVNET, большинство транспортных средств имели латвийские номерные знаки, однако встречались и автомобили из Литвы.



Путь до Тарту оказался долгим, но уже на въезде в город нас встретили первые доказательства того, что Metallica уже в городе и мы приехали по адресу - знак города был слегка видоизменен. Буква "А" в названии была изображена в стилистике метал-группы да и сам герб немного изменился в обличии.

ФОТО: Postimees

В самом Тарту и на дороге к аэродрому также были установлены специальные тематические знаки. Интересное решение! Может, и Риге стоит взять это на заметку?



На подъездной к аэродрому дороге безусловно образовалась пробка. Те, кто позаботились о парковочных билетах, могли поставить свой автомобиль прямо напротив концертного "зала" под открытым небом. Остальным же приходилось искать место для парковки где-то в городе или окрестностях Раади.



Место для проведения концерта такого масштаба выбрали идеальное - по всему периметру аэродрома стояли палатки с различной едой, пивом и фирменным мерчендайзом Metallica. Посетители могли и подкрепиться кебабом или картошкой, и выпить пива, и приобрести майку любимой группы.



Перед выходом на сцену Джеймса Хэтфилда, Ларса Ульриха, Кирка Хэмметта и Роберта Трухильо зрителей развлекали группы для разогрева - Bokassa и Ghost. Собравшиеся достаточно спокойно приняли артистов, наверняка, все просто не могли дождаться появления главных звезд вечера и решили приберечь для них силы.



Metallica появилась на сцене военного аэродрома примерно в 21.50 и традиционно начали свое выступление с песни The Ecstasy of Gold. Музыканты буквально завели публику, лица многих посетителей лучились от восторга.

У сцены стояла огромная толпа зрителей, можно даже предположить, что любители тяжелой музыки чувствовали себя как селедки в бочке. Около палаток с едой и пивом было посвободнее, можно было стоять и слушать концерт, не находясь в давке.

Некоторые даже решили забраться на холмы, чтобы хоть издалека увидеть своих кумиров. Концерт начался еще при дневном свете и, несмотря на трансляцию выступления на экранах, рассмотреть лица музыкантов могли далеко не все. Но на холмах зрители просидели недолго - пришли организаторы и согнали людей обратно на основную территорию.

Гитару Хэтфилда и барабаны Ульриха явно слышали жители не только Тарту, но и близлежащих городов и поселков. Хэтфилд также всячески взаимодействовал со зрителями, он поблагодарил присутствующих и сказал, что "все вы собрались здесь, чтобы отпраздновать жизнь вместе со своими друзьями и Metallica".

Группа исполнила песни как и со старых альбомов, так и со своего последнего сборника. Самые известные композиции группы The Unforgiven, Nothing Else Matters и Enter Sandman были исполнены в завершении концерта, неплохая тактика - оставить самое лучшее на потом.

Вишенкой на торте стало великолепное шоу с необычным визуальным сопровождением, настоящим огнем и фейерверками, а во время исполнения Nothing Else Matters небо будто затянулось светящимися облаками зеленого и голубого цвета.

Большинство, если не все собравшиеся, остались довольны выступлением любимой группы, ведь это вполне мог быть одним из последних концертов Metallica - Джеймс Хэтфилд на данный момент, вероятно, проходит лечение от рака, предполагают фанаты. В любом случае, вряд ли кто-то ушел из Раади полностью разочаровавшимся.



Путь обратно в Ригу оказался долгим и тяжелым. Выезд с парковки занял около двух часов, а до латвийской столицы удалось доехать лишь около 5 утра из-за сильных пробок.