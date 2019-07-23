Боксёр Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм

Напомним, после боя 20 июля Дадашев попал в больницу с отёком мозга.

"Максим скончался. Не выдержало сердце", — цитирует ТАСС представителя команды.

Портал "Медуза" передаёт, что в Федерации бокса России сообщили о намерении делать семье спортсмена пожизненные выплаты. Также будет проведено расследование обстоятельств смерти Дадашева.

28-летний Максим Дадашев попал в больницу после боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса. После 11-го раунда команда боксёра попросила остановить поединок. Вскоре спортсмен потерял сознание и был госпитализирован.