Вт, 23.07.2019
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Боксёр Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм

ФОТО: instagram.com/dadashev__m/

В США скончался российский боксёр Максим Дадашев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя его команды.

Напомним, после боя 20 июля Дадашев попал в больницу с отёком мозга.  

"Максим скончался. Не выдержало сердце", — цитирует ТАСС представителя команды.

Портал "Медуза" передаёт, что в Федерации бокса России сообщили о намерении делать семье спортсмена пожизненные выплаты. Также будет проведено расследование обстоятельств смерти Дадашева.

28-летний Максим Дадашев попал в больницу после боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса. После 11-го раунда команда боксёра попросила остановить поединок. Вскоре спортсмен потерял сознание и был госпитализирован.

Для Дадашева это было первое поражение в карьере. До встречи с Матиасом он одержал победу в 13 боях, в 11 из них - нокаутом.

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