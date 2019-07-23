Боксёр Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм

В США скончался российский боксёр Максим Дадашев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя его команды.
Напомним, после боя 20 июля Дадашев попал в больницу с отёком мозга.
"Максим скончался. Не выдержало сердце", — цитирует ТАСС представителя команды.
Портал "Медуза" передаёт, что в Федерации бокса России сообщили о намерении делать семье спортсмена пожизненные выплаты. Также будет проведено расследование обстоятельств смерти Дадашева.
28-летний Максим Дадашев попал в больницу после боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса. После 11-го раунда команда боксёра попросила остановить поединок. Вскоре спортсмен потерял сознание и был госпитализирован.
Для Дадашева это было первое поражение в карьере. До встречи с Матиасом он одержал победу в 13 боях, в 11 из них - нокаутом.