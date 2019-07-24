Остапенко: я очень, очень разочарована

"Не знаю, что произошло, тяжело сказать. Кажется, у нее было несколько хороших моментов, в которых она выиграла. При 2:2 и ее подаче у меня была возможность, однако немного поспешила, и она выиграла гейм. После этого игра пошла ей на пользу", - рассказала о переломном моменте матча Остапенко.