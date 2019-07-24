Остапенко: я очень, очень разочарована

Вторая ракетка Латвии Алена Остапенко с удовольствием бы завершила этот сезон и начала следующий. Так она прокомментировала свои не самые удачные в последнее время достижения
.Остапенко во вторник на турнире серии International в Юрмале или Baltic Open в матче первого круга потерпела поражение, таким образом, одиночные соревнования на лиелупских кортах для спортсменки завершены.
Восьмой номер турнира Остапенкко (WTA 83) в первом матче со счетом 2:6, 1:6 уступила американке Бернарде Пера. (WTA 74).
"Не знаю, что произошло, тяжело сказать. Кажется, у нее было несколько хороших моментов, в которых она выиграла. При 2:2 и ее подаче у меня была возможность, однако немного поспешила, и она выиграла гейм. После этого игра пошла ей на пользу", - рассказала о переломном моменте матча Остапенко.
"Конечно, очень приятно играть дома. Была большая поддержка, хотела показать свою лучшую игру. К сожалению, сегодня игра не удалась. Я очень, очень разочарована", - сказала теннисистка.
В этом сезоне Остапенко в 31 матче одержала всего 11 побед, в результате чего она опустилась в рейтинге более чем на 50 мест.
"Мне тяжело сказать, что этому виной. Хочу, чтобы поскорее завершился этот сезон и начался следующий год", - добавила теннисистка.
Остапенко в Юрмале примет участие и в парных соревнованиях, первый матч состоится в среду.
"Было бы круто выиграть в парах у себя дома - чтобы болельщики могли прийти и посмотреть. Парные матчи - не мой приоритет, однако использую их как дополнительную тренировку", - отметила Остапенко.
Отметим, что в Латвии соревнования WTA такого уровня проходят впервые в истории. Организатор турнира - спортивное маркетинговое агентство ONE SGM, ранее соревнования проводились в Москве, но в прошлом году было решено перенести их в Юрмалу.