Чт, 25.07.2019
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Севастова вышла в четвертьфинал юрмальского турнира

Анастасия Севастова

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова одержала победу во втором раунде юрмальского турнира Baltic Open, таким образом перейдя в 1/4 финала соревнований. Латвийская спортсменка обыграла словенку Далилу Якупович со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:4.

Во втором раунде соревнований Севастовой противостояла словенка Далила Якупович, которая занимает 147-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой латвийской теннисистки со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:4.

Встреча Севастовой и Якупович продолжалась два часа и 15 минут. За это время словенка пять раз брала подачу соперницы и выполнила один эйс, а 29-летняя латвийка сделала восемь брейков и два эйса. 

Севастова, которая занимает 11-е место в мировом рейтинге, увеличила отрыв в личных встречах спортсменок - 2:0. 

За выход в 1/4 финала Севастова заработала 60 рейтинговых очков. Следующей соперницей Анастасии станет победительница матча между россиянкой Валентиной Ивахненко и румынкой Ириной Марией Барэ.

Видео: Севастова против Якупович

Как сообщалось, в первом раунде юрмальского турнира Севастовой противостояла россиянка Варвара Флинк. Матч завершился победой латвийской теннисистки со счётом 6:2, 6:1.

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