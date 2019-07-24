Севастова вышла в четвертьфинал юрмальского турнира

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова одержала победу во втором раунде юрмальского турнира Baltic Open, таким образом перейдя в 1/4 финала соревнований. Латвийская спортсменка обыграла словенку Далилу Якупович со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:4.
Anastasija Sevastova comes back from a break down in the third to take out Jakupovic!— WTA (@WTA) 24 июля 2019 г.
She continues to wave the 🇱🇻 at the @balticopen2019--> https://t.co/oqJkexz4bk pic.twitter.com/1kN3V5gsgS
Во втором раунде соревнований Севастовой противостояла словенка Далила Якупович, которая занимает 147-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой латвийской теннисистки со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:4.
Anastasija Sevastova survives a tough encounter against Jakupovic at the @balticopen2019!— WTA (@WTA) 24 июля 2019 г.
The No. 1 seed storms back to take their second round match, 6-7(3), 6-2, 6-4 👍 pic.twitter.com/IIRxEVylxr
Встреча Севастовой и Якупович продолжалась два часа и 15 минут. За это время словенка пять раз брала подачу соперницы и выполнила один эйс, а 29-летняя латвийка сделала восемь брейков и два эйса.
Севастова, которая занимает 11-е место в мировом рейтинге, увеличила отрыв в личных встречах спортсменок - 2:0.
За выход в 1/4 финала Севастова заработала 60 рейтинговых очков. Следующей соперницей Анастасии станет победительница матча между россиянкой Валентиной Ивахненко и румынкой Ириной Марией Барэ.
Видео: Севастова против Якупович
Как сообщалось, в первом раунде юрмальского турнира Севастовой противостояла россиянка Варвара Флинк. Матч завершился победой латвийской теннисистки со счётом 6:2, 6:1.