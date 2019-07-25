Костя Цзю высказался о виновных в смерти боксёра Дадашева

28-летний Максим Дадашев попал в больницу после боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса. После 11-го раунда команда боксёра попросила остановить поединок. Вскоре спортсмен потерял сознание и был госпитализирован. 23 июля сообщалось о смерти спортсмена.

Цзю выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также мнение о возможных причинах гибели спортсмена.

"Может, было обезвоживание организма или ещё что. Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой", - сказал Цзю.

Согласно мнению бывшего боксёра, команда должна следить за состоянием своего боксёра. "Должны быть какие-то предпосылки случившегося, как он вес делал, было ли обезвоживание, это все надо учитывать. (...) Мы не были знакомы с Максимом, но для меня это очень тяжелое ощущение", — подчеркнул Цзю.

Спортсмен также отметил, что в сравнении с другими видами спорта бокс не так опасен.

Как сообщается тренер Дадашева Бадди Макгирт несколько минут уговаривал боксёра прекратить бой с Матиасом. Дадашев сперва не соглашался, а затем перестал реагировать на слова своего тренера.