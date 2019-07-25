Костя Цзю высказался о виновных в смерти боксёра Дадашева

Бывший российский боксёр Константин Цзю рассказал о возможных причинах, которые повлекли за собой смерть боксёра Максима Дадашева. Об этом пишет sport24.ru.
28-летний Максим Дадашев попал в больницу после боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса. После 11-го раунда команда боксёра попросила остановить поединок. Вскоре спортсмен потерял сознание и был госпитализирован. 23 июля сообщалось о смерти спортсмена.
Цзю выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также мнение о возможных причинах гибели спортсмена.
"Может, было обезвоживание организма или ещё что. Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой", - сказал Цзю.
Согласно мнению бывшего боксёра, команда должна следить за состоянием своего боксёра. "Должны быть какие-то предпосылки случившегося, как он вес делал, было ли обезвоживание, это все надо учитывать. (...) Мы не были знакомы с Максимом, но для меня это очень тяжелое ощущение", — подчеркнул Цзю.
Спортсмен также отметил, что в сравнении с другими видами спорта бокс не так опасен.
Как сообщается тренер Дадашева Бадди Макгирт несколько минут уговаривал боксёра прекратить бой с Матиасом. Дадашев сперва не соглашался, а затем перестал реагировать на слова своего тренера.
Для Дадашева это было первое поражение в карьере. До встречи с Матиасом он одержал победу в 13 боях, в 11 из них - нокаутом.