Остапенко и Карашаускс снова замечены вместе. На этот раз в компании Prāta Vētra

20 июля в Лиепае состоялось одно из самых значимых мероприятий этого лета - заключительный концерт группы Prāta vētra. Его посетила и знаменитая местная теннисистка Алёна Остапенко, которая дружелюбно пообщалась с музыкантами: они шутили и даже обнялись.
Кстати, на фотографиях рядом с Алёной и знаменитыми музыкантами можно заметить также футболиста Артура Карашаускса.
Галерея: Алёну Остапенко запечатлели в объятьях музыканта Prāta vētra
Некоторое время назад футболист был замечен в качестве зрителя на тренировке Алёны.
Как пишет Sports.ru, на вопрос об отношениях с Карашаусксом, который задали Остапенко на пресс-конференции, спортсменка ответила:
"Это моя личная жизнь, и я оставлю её при себе".
Русский TVNET уже знакомил читателей с Артуром Карашаусксом, нападающим, который защищает цвета сборной Латвии.