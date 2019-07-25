Чт, 25.07.2019
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Остапенко и Карашаускс снова замечены вместе. На этот раз в компании Prāta Vētra

ФОТО: Valters Pelns

20 июля в Лиепае состоялось одно из самых значимых мероприятий этого лета - заключительный концерт группы Prāta vētra. Его посетила и знаменитая местная теннисистка Алёна Остапенко, которая дружелюбно пообщалась с музыкантами: они шутили и даже обнялись. 

Кстати, на фотографиях рядом с Алёной и знаменитыми музыкантами можно заметить также футболиста Артура Карашаускса

Галерея: Алёну Остапенко запечатлели в объятьях музыканта Prāta vētra

Некоторое время назад футболист был замечен в качестве зрителя на тренировке Алёны. 

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Как пишет Sports.ru, на вопрос об отношениях с Карашаусксом, который задали Остапенко на пресс-конференции, спортсменка ответила:

"Это моя личная жизнь, и я оставлю её при себе".

Русский TVNET уже знакомил читателей с Артуром Карашаусксом, нападающим, который защищает цвета сборной Латвии.

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