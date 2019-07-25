Остапенко и Карашаускс снова замечены вместе. На этот раз в компании Prāta Vētra

20 июля в Лиепае состоялось одно из самых значимых мероприятий этого лета - заключительный концерт группы Prāta vētra. Его посетила и знаменитая местная теннисистка Алёна Остапенко, которая дружелюбно пообщалась с музыкантами: они шутили и даже обнялись.