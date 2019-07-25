Стало известно, кто станет соперницей Севастовой в четвертьфинале Baltic Open

Первая ракетка женского тенниса Латвии Анастасия Севастова в пятницу, 26 июля, в четвертьфинале WTA International в Юрмале встретиться с румынкой Ириной Барэ.
В четверг, 25 июля, Барэ обыграла россиянку Валентину Ивахненко с результатами 7-6 (8:6), 3-6, 6-1.
Севастова в ранге занимает 11-е место и в этом турнире выступает под первым номером. Бара занимает 213-ю строчку в рейтинге WTA.
За выход в четвертьфинал первая ракетка Латвии заработала 60 рейтинговых очков. Если она выиграет этот турнир, спортсменка попадет в десятку рейтинга.
Для обеих теннисисток завтрашняя игра станет уже второй встречей.
В прошлом году Севастова обыграла Барэ во втором этапе турнира WTA International в Москве. Мероприятие проходило в российской столице под названием Moscow River Cup и этим летом было перенесено в Юрмалу. В этом году турнир называется Baltic Open.
Ранее сообщалось, что в первом раунде юрмальского турнира Севастовой противостояла россиянка Варвара Флинк. Матч завершился победой латвийской теннисистки со счётом 6:2, 6:1.