Севастова уверенно прошла в финал Baltic Open

В субботу, 27 июля, первая ракетка женского тенниса Латвии Анастасия Севастова выиграла полуфинальный матч на турнире Baltic Open, который проходит в Юрмале.
Севастова победила россиянку Анастасию Потапову со счетом 6:4, 6:2.
Матч теннисисток продлился 1 час и 19 минут. За это время россиянка один раз сделала подачу на вылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейка.
Между тем теннисистка из Латвии выполнила два эйса, допустила три ошибки при подаче и реализовала пять брейков.
В финале Севастова сыграет с полькой Катажиной Кава, которая в полуфинале обыграла американку Бернарду Пера со счетом 6:2, 6:3.
Сообщается, что за выход в финал турнира Севастова заработала 180 рейтинговых очков WTA.
Для Потаповой и спортсменки из Латвии это была вторая совместная игра. Впервые они встретились в конце апреля на первом этапе турнира в Праге, в котором россиянка одержала победу.
Напомним, в минувшую пятницу Севастова со счетом 7:6 (7:3), 6:2 обыграла румынку Ирину Марию Барэ и вышла в полуфинал Baltic Open.
Видео: Лучшие моменты матча Потаповой и Севастовой