Севастова уверенно прошла в финал Baltic Open

Севастова победила россиянку Анастасию Потапову со счетом 6:4, 6:2.

Матч теннисисток продлился 1 час и 19 минут. За это время россиянка один раз сделала подачу на вылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейка.

Между тем теннисистка из Латвии выполнила два эйса, допустила три ошибки при подаче и реализовала пять брейков.

В финале Севастова сыграет с полькой Катажиной Кава, которая в полуфинале обыграла американку Бернарду Пера со счетом 6:2, 6:3.

Сообщается, что за выход в финал турнира Севастова заработала 180 рейтинговых очков WTA.

Для Потаповой и спортсменки из Латвии это была вторая совместная игра. Впервые они встретились в конце апреля на первом этапе турнира в Праге, в котором россиянка одержала победу.

Напомним, в минувшую пятницу Севастова со счетом 7:6 (7:3), 6:2 обыграла румынку Ирину Марию Барэ и вышла в полуфинал Baltic Open.