Грустная история о поддержке и благодарности: почему Калеб Дрессел не расстаётся с платком

Оказывается, таким способом спортсмен выражает дань памяти и благодарность своей учительнице. При этом, она вовсе не спортивный наставник Калеба, а учительница математики в его старшей школе.

Как рассказывает Дрессел, учительница Клэр Маккул всегда вдохновляла и поддерживала его, особенно в сложные времена:

"Она была моим главным вдохновением. Она помогала мне в трудных жизненных ситуациях. По сути, она была моей учительницей жизни", - приводит слова спортсмена издание Sports.ru.

Однажды пять лет назад Калеб хотел уйти из спорта, но именно Клэр Маккул остановила его - она убедила 17-летнего парня не бросать плавание и предрекла ему большое будущее.

Учительница оказалась права - на данный момент у 22-летнего Калеба 13 побед на мировых чемпионатах, а это ровно половина до рекорда легендарного Майкла Фелпса. Дрессела называют лучшим пловцом мира на данный момент.

Отметим, что на проходящем в эти выходные чемпионате мира в Кванджу он уже выиграл шесть золотых медалей, при этом три из них - в один день. Всего этого могло бы не быть, если бы не поддержка учительницы, которая нашла правильные слова в нужный момент.

ФОТО: EPA/Scanpix

А теперь перейдем к грустной части этой истории: в 2015 году врачи обнаружили у Клэр Маккул рак груди. Когда она проходила курсы химиотерапии, Калеб плавал с её фамилией на одной щеке и нарисованной розовой ленточкой (символ борьбы с раком груди - Прим.ред.) – на другой. Целых три года это мотивировало Макуул бороться с болезнью:

"Теперь у меня есть смысл. Теперь у меня есть надежда. Я знаю, для чего жить", - говорила она.

В прошлом году Клэр не стало. Её муж передал на память пловцу один из её платков. Теперь он использует его в качестве амулета:

"Ничего в мире не значит для меня так много, как этот платок. Я нюхаю его. Целую. Я каждую ночь кладу его у своей головы. Теперь Клэр всегда со мной – на любом турнире. И так и будет до того момента, пока я не завершу карьеру.

Так что пора привыкать к тому, что я всегда ношу его с собой".