Анастасия Севастова стала чемпионкой турнира Baltic Open в Юрмале

Севастова в финале с результатом 3:6, 7:5, 6:4 не без труда вырвала победу у польской теннисистки Катажины Кава, занимающей 194-ю строчку рейтинга WTA.

Встреча длилась 2 часа 9 минут. За это время 29-летняя Севастова выполнила четыре эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 26-летняя Кава один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала шесть брейков. Спортсменки встретились на корте впервые.

За победу в финале турнира Севастова заработала 280 рейтинговых очков WTA и €34,677 призовых.

Таким образом Севастову от попадания в первую десятку лучших теннисисток мира отделяют лишь девять очков.

За свою карьеру Севастова завоёвывала титулы WTA четыре раза: помимо юрмальского трофея, на её счету победы на турнирах в Бухаресте (2018), на Мальорке (2017) и в Эшториле (2010).

Отметим, несколькими часами ранее Алёна Остапенко, выступившая в дуэте с теннисисткой из Казахстана Галиной Воскобоевой, в финале парного разряда Baltic Open со счётом 6:2, 6:7 (1:7), 6:10 уступила канадско-сербскому тандему Шэрон Фичмен и Нине Стоянович.

Напомним, соревнования подобного уровня проходят в Латвии впервые. Организатор турнира - российское маркетинговое агентство ONE SGM, ранее устраивавшее соревнования в Москве. Решение перенести их в Юрмалу было принято в прошлом году.