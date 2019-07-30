Вт, 30.07.2019
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  • "Рефери бы вызвал его и на 12 раунд". Вдова Дадашева подаст в суд на судью поединка

"Рефери бы вызвал его и на 12 раунд". Вдова Дадашева подаст в суд на судью поединка

ФОТО: AFP/SCANPIX

Жена погибшего боксёра Максима Дадашева в своём Instagram опубликовала видео, где она указывает на халатность со стороны рефери. Позже видео было удалено. 

Как пишет Starhit.ru, жена Дадашева Елизавета Апушкина собирается подать в суд на судью последнего боя мужа Кенни Шевалье. Она считает, что рефери должен был раньше остановить бой, тем самым спасти жизнь Дадашеву. Федерация бокса России приняла решение присоединиться к иску вдовы.

Согласно словам Елизаветы, судья ни разу не подошёл к боксёру, несмотря на то, что спортсмен, очевидно, был в плохом состоянии и не мог трезво оценивать происходящее. Женщина намерена разобраться в случившемся.

"Рефери ни разу даже не подошёл к Максу, не смотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Если бы тренер не остановил бой, рефери бы вызвал его и на 12 раунд. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу", ― приводит её слова Starhit.ru.

Как сообщается, Елизавета также планирует судиться с Атлетической комиссией штата Мэриленд.

Напомним, после боя 20 июля Дадашев попал в больницу с отёком мозга.  

28-летний спортсмен попал в больницу после боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса. После 11-го раунда команда боксёра попросила остановить поединок. Вскоре Дадашев потерял сознание и был госпитализирован.

Для спортсмена это было первое поражение в карьере. До встречи с Матиасом он одержал победу в 13 боях, в 11 из них - нокаутом.

Видео: Тренер уговаривал Дадашева остановить бой

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