"Рефери бы вызвал его и на 12 раунд". Вдова Дадашева подаст в суд на судью поединка

Как пишет Starhit.ru, жена Дадашева Елизавета Апушкина собирается подать в суд на судью последнего боя мужа Кенни Шевалье. Она считает, что рефери должен был раньше остановить бой, тем самым спасти жизнь Дадашеву. Федерация бокса России приняла решение присоединиться к иску вдовы.

Согласно словам Елизаветы, судья ни разу не подошёл к боксёру, несмотря на то, что спортсмен, очевидно, был в плохом состоянии и не мог трезво оценивать происходящее. Женщина намерена разобраться в случившемся.

"Рефери ни разу даже не подошёл к Максу, не смотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Если бы тренер не остановил бой, рефери бы вызвал его и на 12 раунд. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу", ― приводит её слова Starhit.ru.

Как сообщается, Елизавета также планирует судиться с Атлетической комиссией штата Мэриленд.

This is absolutely heartbreaking to watch. RIP Maxim Dadashev 🥊



pic.twitter.com/Dn8WRcWyw0 — ʓαcκ ρɛмвɛятσn (@zestyzak24) July 23, 2019

Напомним, после боя 20 июля Дадашев попал в больницу с отёком мозга.

28-летний спортсмен попал в больницу после боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса. После 11-го раунда команда боксёра попросила остановить поединок. Вскоре Дадашев потерял сознание и был госпитализирован.

Для спортсмена это было первое поражение в карьере. До встречи с Матиасом он одержал победу в 13 боях, в 11 из них - нокаутом.