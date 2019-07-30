В России возбудили уголовное дело против протестующих

"Как установлено следствием, группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки", — отметили в следственном комитете.

Дело будет проходить по трем частям — об организации беспорядков, участии в них, а также призывах принять в них участие. Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

Конкретные фигуранты дела пока не были названы.

Как сообщает "Медуза", большая часть независимых кандидатов в Мосгордуму, которые организовывали акцию 27 июля, в настоящее время прибывают под административным арестом. 3 августа они намереваются организовать новую акцию с требованием регистрации на выборах. Мэрия Москвы не разрешила ее нигде, кроме проспекта Сахарова. Организаторов это вариант не устроил.

В прошедшую субботу, 27 июля, в Москве прошли акция протеста, которая не была согласована с властями столицы. Согласно данным прокуратуры, в соцсетях были распространены призывы приходить на несанкционированную акцию к дому, где находится правительство Москвы.

РИА "Новости" со ссылкой на полицию сообщала, что на незаконном митинге 27 июля задержали 1074 человека за различные правонарушения.