"Где ваша совесть?": в Москве прошла массовая акция протеста

Как сообщает "Дождь", на момент написания статьи - задержаны 938 человек, среди них есть и случайные прохожие. Задержания проводились агрессивным и жестоким способом - людей валили на землю, били дубинками и атаковали электрошокерами.

Нагцвардия и полиция избивает дубинками лежащих на земле протестующих

Видео: Медиазона pic.twitter.com/Kgux1ktrsF — Медиазона (@mediazzzona) July 27, 2019

У мэрии задерживают прохожих, которые не знают, что сегодня проходит акция



Видео: Василий Полонский / Дождь pic.twitter.com/dpur9tlbmC — Телеканал Дождь (@tvrain) July 27, 2019

За несколько часов до митинга у оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой и Дмитрия Гудкова прошли обыски, после чего их задержали. До этого был задержан Иван Жданов. Задержана также и Любовь Соболь.

Видео задержания Любови Соболь. Она собиралась приехать к мэрии Москвы



Видео: Алексей Коростелёв / Дождь pic.twitter.com/naYo5tvBIG — Телеканал Дождь (@tvrain) July 27, 2019

Между тем, как пишет "Новая газета", на митинге был задержан оппозиционер Константин Янкаускас.

При задержании меня били и пытались душить. Сотрудник полиции с жетоном 010396 руководил задержанием, пытался отобрать телефон. — Константин Янкаускас (@jankauskas_k) July 27, 2019

В свою очередь муниципальный депутат Александра Порушина сильно пострадала от столкновения с полицией. По информации Deutsche Welle, политику разбили голову.

Муниципального депутата Александру Парушину - именно ей разбили голову силовики - увезли на скорой pic.twitter.com/iV5BFKW3VB — DW на русском (@dw_russian) July 27, 2019



На этой акции протеста полицейские стали применять практику, которая не использовалась на прошлых митингах. Силовики пытались разделить протестующих и не подпустить их к зданию Московской мэрии.

Полиция теснит собравшихся



Видео: Илья @A3AP / Новая газета pic.twitter.com/Ez8rYwuqrV — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2019



Галерея: полиция охраняет мэрию Москвы





Традиционно участники протеста выкрикивали различные лозунги. Среди них прозвучали и следующие: "За Любовь!", "Где ваша совесть?", "Перемен!", "Это наш город!", "Мы здесь власть".



На митинге были замечены и известные личности России. В частности, на акцию протеста пришли участница Pussy Riot Надежда Толоконникова и журналист "Эхо Москвы" Евгения Альбац и журналист "Новой газеты" Илья Азар, который в последствии был задержан. Накануне акции Надежда Толоконникова призывала подписчиков прийти к зданию Мосгордумы сегодня и присоединиться к протесту. Активистка также опубликовала фотографию с места событий на Тверской улице.