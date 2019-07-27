Вс, 28.07.2019
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"Где ваша совесть?": в Москве прошла массовая акция протеста

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Акция протеста в Москве.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В субботу, 27 июля, у здания мэрии Москвы прошла многотысячная акция протеста, в ходе которой были задержаны несколько сотен человек. Как сообщил телеканал "Настоящее время", на акцию пришли около 3500 человек. 

Как сообщает "Дождь", на момент написания статьи - задержаны 938 человек, среди них есть и случайные прохожие. Задержания проводились агрессивным и жестоким способом - людей валили на землю, били дубинками и атаковали электрошокерами.

За несколько часов до митинга у оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой и Дмитрия Гудкова прошли обыски, после чего их задержали. До этого был задержан Иван Жданов. Задержана также и Любовь Соболь. 

Между тем, как пишет "Новая газета", на митинге был задержан оппозиционер Константин Янкаускас.

В свою очередь муниципальный депутат Александра Порушина сильно пострадала от столкновения с полицией. По информации Deutsche Welle, политику разбили голову.


На этой акции протеста полицейские стали применять практику, которая не использовалась на прошлых митингах. Силовики пытались разделить протестующих и не подпустить их к зданию Московской мэрии.


Галерея: полиция охраняет мэрию Москвы



Традиционно участники протеста выкрикивали различные лозунги. Среди них прозвучали и следующие: "За Любовь!", "Где ваша совесть?", "Перемен!", "Это наш город!", "Мы здесь власть".

На митинге были замечены и известные личности России. В частности, на акцию протеста пришли участница Pussy Riot Надежда Толоконникова и журналист "Эхо Москвы" Евгения Альбац и журналист "Новой газеты" Илья Азар, который в последствии был задержан. Накануне акции Надежда Толоконникова призывала подписчиков прийти к зданию Мосгордумы сегодня и присоединиться к протесту. Активистка также опубликовала фотографию с места событий на Тверской улице.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выходите гулять к мэрии к двум!

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В ходе акции протеста сотрудники полиции также решили приехать в редакцию телеканала "Дождь". Визит, якобы, имеет отношение к делу, возбужденному против Любови Соболь.

Ранее сообщалось, что акция протеста назначена на 14.00. Однако люди стали собираться на митинг немного раньше из-за проведенных в субботу утром задержаний и обысков. Как отмечает телеканал "Дождь", по состоянию на 18.00 протестующие не собираются расходиться и все еще заполняют улицы российской столицы.

Напомним, ранее сообщалось, в Москве были проведены обыски в штабах и квартирах оппозиционеров, которые выступают против снятия их кандидатур с выборов в Мосгордуму. 

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