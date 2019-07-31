Тело модели в чемодане: задержан подозреваемый в убийстве

В России полицейские задержали предполагаемого убийцу 24-летней модели и бьюти-блогера, участницы конкурса Miss Maxim 2018 Екатерины Караглановой. Напомним, труп девушки был найден в чемодане на прошлой неделе в квартире в Москве.
О задержании подозреваемого в убийстве сообщила во вторник, 30 июля, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает "Интерфакс".
На официальном сайте Следственного комитета (СК) по Москве отмечается, что задержанный - мужчина 1986 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Источник, близкий к следствию, рассказал, что девушку нашли в большом черном чемодане. На трупе не было одежды, только пояс для чулок. Горло жертвы было перерезано, пишет Newsru.com.
В то же время в пресс-релизе СК говорится, что потерпевшей нанесли колото-резаные раны в область груди.
Напомним, девушка перестала выходить на связь 22 июля, а мертвой ее нашел 27 июля хозяин квартиры, которую она снимала. Туда он отправился по просьбе обеспокоенных родителей, которые пожаловались, что дочь не выходит на связь.
По одной из версий, с девушкой мог расправиться один из возлюбленных: подруги Екатерины рассказали, что она участвовала в фотосессиях как модель, вела блог с записями из путешествий, с недавнего времени она вела роскошную жизнь, посещая шикарные рестораны, курорты и надевая дорогие наряды. Ее поклонниками становились обеспеченные мужчины, пишет Nerwsru.com.
Два года назад Карагланова собиралась замуж за 52-летнего бизнесмена, но пара рассталась. Недавно она также рассталась с другим молодым человеком. А свой 25-й день рождения 30 июля она планировала отметить в Голландии с неким 52-летним поклонником, добавляет издание.
Какая же сегодня классная погода на улице! Хоть и прохладно, но уже чувствуется весна, впервые в этом году. Лично у меня на неё большие планы, среди которых и ремонт квартиры с нуля, и новые поездки, и ещё одно важное мероприятие под вопросом, о котором заранее не говорю 🤫. Также планирую продолжить осваивать косметологию 💉 и не забрасывать тренировки в зале. Нужно же в конце концов вернуть себе форму ( а для меня это по сложности примерно как ремонт 🤪). Как видите, планов не мало, так что ,весна, не подведи! 💪🏽
Отмечается, что у девушки были гонорары от рекламы в социальной сети Instagram: она рекламировала одежду, керамическую плитку, нижнее белье. На ее аккаунт было подписано более 80 тысяч человек.