Жестоко убита 24-летняя российская модель, участница конкурса Miss Maxim

О гибели девушки сообщил хозяин жилья, которое она снимала. Ему позвонили обеспокоенные родители Екатерины, сказали, что она давно не выходила с ними на связь, и попросили проверить, все ли с ней в порядке.

Прибыв на место, мужчина обнаружил обезображенное тело модели спрятанным в большом чемодане. По его словам, она была раздета, а ее горло - перерезано.

Подруга погибшей рассказала, как модель провела последние дни перед смертью, а также предположила, что на самом деле могло с ней случиться.

Выяснилось, что девушка много путешествовала. Незадолго до трагедии она вернулась из очередной поездки.

"Она неделю назад вернулась из Греции, была на острове Корфу. Читаю в новостях и не могу поверить", - рассказала знакомая убитой Ольга.

Она также отметила, что Екатерина сильно изменилась в последнее время.

Ей приходили странные сообщения, а злые языки распространяли слухи о том, что она оказывает интимные услуги.

"Мне она сама писала, что, мол, кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась. Я восприняла это как детский лепет: завистники всегда бывают",

- цитирует девушку "Комсомольская правда".

Близкие Караглановой отмечают, что за несколько лет она стала другим человеком, превратившись из простой провинциальной девочки в столичную особу. Екатерина одевалась только в бредовые вещи и посещала дорогие заведения. Девушка пыталась построить карьеру модели, в 2018 году она даже приняла участие в конкурсе красоты, организованном российской версией журнала Maxim.

"Для кого-то я "лакшери" девочка, а для кого-то - простая девчонка из ближайшего Подмосковья", - писала о себе Карагланова.