Жестоко убита 24-летняя российская модель, участница конкурса Miss Maxim
В квартире в районе Москвы Раменки найдено тело 24-летней модели, бьюти-блогера, участницы конкурса красоты Miss Maxim 2018 Екатерины Караглановой, сообщают российские СМИ. Преступление было совершено с особой жестокостью. В данный момент правоохранительные органы проводят расследование этого страшного инцидента.
О гибели девушки сообщил хозяин жилья, которое она снимала. Ему позвонили обеспокоенные родители Екатерины, сказали, что она давно не выходила с ними на связь, и попросили проверить, все ли с ней в порядке.
Прибыв на место, мужчина обнаружил обезображенное тело модели спрятанным в большом чемодане. По его словам, она была раздета, а ее горло - перерезано.
Подруга погибшей рассказала, как модель провела последние дни перед смертью, а также предположила, что на самом деле могло с ней случиться.
Выяснилось, что девушка много путешествовала. Незадолго до трагедии она вернулась из очередной поездки.
"Она неделю назад вернулась из Греции, была на острове Корфу. Читаю в новостях и не могу поверить", - рассказала знакомая убитой Ольга.
Она также отметила, что Екатерина сильно изменилась в последнее время.
Ей приходили странные сообщения, а злые языки распространяли слухи о том, что она оказывает интимные услуги.
"Мне она сама писала, что, мол, кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась. Я восприняла это как детский лепет: завистники всегда бывают",
- цитирует девушку "Комсомольская правда".
Близкие Караглановой отмечают, что за несколько лет она стала другим человеком, превратившись из простой провинциальной девочки в столичную особу. Екатерина одевалась только в бредовые вещи и посещала дорогие заведения. Девушка пыталась построить карьеру модели, в 2018 году она даже приняла участие в конкурсе красоты, организованном российской версией журнала Maxim.
"Для кого-то я "лакшери" девочка, а для кого-то - простая девчонка из ближайшего Подмосковья", - писала о себе Карагланова.
В качестве дной из версий происшествия называют убийство из ревности. Предположительно, что бывший избранник девушки не смог пережить ее внимания к другим мужчинам. А новость о том, что она планирует отправиться в Нидерланды с состоятельным 52-летним спонсором могла попросту стать последней каплей.