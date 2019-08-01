Гулбис проиграл во втором круге турнира в Лос Кабосе

В международном рейтинге Гулбис занимает 129-ю строчку, тогда как его соперник расположился на 29-й позиции.

За выход во второй круг Гулбис заработал 20 рейтинговых очков.

На счету латвийского спортсмена в этом матче - два эйса и девять двойных ошибок, в свою очередь соперник сделал одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки.

Ранее спортсмены между собой не встречались.