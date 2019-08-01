Чт, 1.08.2019
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Гулбис проиграл во втором круге турнира в Лос Кабосе

Эрнест Гулбис

ФОТО: AFP/SCANPIX

Первая ракетка Латвии Эрнест Гулбис в среду в мексиканском Лос Кабосе на турнире серии ATP World Tour 250 в матче второго круга с результатом 5:7, 0:6 уступил Диего Шварцману из Аргентины.

В международном рейтинге Гулбис занимает 129-ю строчку, тогда как его соперник расположился на 29-й позиции.

За выход во второй круг Гулбис заработал 20 рейтинговых очков.

На счету латвийского спортсмена в этом матче - два эйса и девять двойных ошибок, в свою очередь соперник сделал одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки.

Ранее спортсмены между собой не встречались.

Напомним, в первом круге турнира Гулбис с результатом 6:4, 7:6 (7:2) обыграл спортсмена из Тайваня Джейсона Юнга и прервал свою серию из семи поражений подряд. 

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