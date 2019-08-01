Видео: Польские фанаты у памятника Свободы жгли дымовые шашки; прибыла полиция

Видео: Польские фанаты у памятника Свободы

Пресс-секретарь Гополиции Элина Спрудзане подтвердила агентству LETA, что полиция прибыла на место событий, но нарушений закона констатировано не было.

В Госполиции отметили - стоит принимать во внимание, что это футбольные фанаты, и их эмоциональные выпады могут быть непонятны общественности в Латвии, однако ничего противозаконного в действиях польских фанатов не было.

"В любом случае мы контролируем ситуацию, так как на стадионе "Сконто" матч продолжается", - добавила она.

Как уже сообщалось, в четверг вечером, 1 августа, на стадионе "Сконто" в рамках отборочного раунда Лиги Европы встречались чемпион Латвии "Рига" и владелец этого же титула в Польше "Пяст".