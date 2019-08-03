ПСЖ без Неймара выиграл Суперкубок Франции

Парижский клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в китайском Шэньчжэне в матче за Суперкубок Франции обыграл "Ренн" со счетом 2:1 и получил трофей в седьмой раз подряд и в девятый раз в истории.
В составе ПСЖ голами отметились Килиан Мбаппе (57') и Анхель ди Мария (73'). В составе "Ренна" отличился полузащитник Адриен Юну (13').
📸 #PSGSRFC— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 3 августа 2019 г.
Vainqueurs du #TDC2019 🔝🏆#ChinaSummerTour2019🇨🇳 pic.twitter.com/4oofcVvmo4
В заявке парижского клуба на матч отсутствовал бразилец Неймар. Он наказан за то, что прибыл на летний сбор команды с опозданием.
Кроме того, футболист неоднократно высказывался о том, что хочет продолжить карьеру в другом месте.
ПСЖ - рекордсмен по количеству побед в Суперкубке Франции - девять. Восемь трофеев на счету "Лиона", по пять - у "Реймса" и "Сент-Этьена".