Сб, 3.08.2019
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ПСЖ без Неймара выиграл Суперкубок Франции

Футболисты ПСЖ

ФОТО: AFP/SCANPIX

Парижский клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в китайском Шэньчжэне в матче за Суперкубок Франции обыграл "Ренн" со счетом 2:1 и получил трофей в седьмой раз подряд и в девятый раз в истории.

В составе ПСЖ голами отметились Килиан Мбаппе (57') и Анхель ди Мария (73'). В составе "Ренна" отличился полузащитник Адриен Юну (13'). 

В заявке парижского клуба на матч отсутствовал  бразилец Неймар. Он наказан за то, что прибыл на летний сбор команды с опозданием.

Кроме того, футболист неоднократно высказывался о том, что хочет продолжить карьеру в другом месте.

ПСЖ - рекордсмен по количеству побед в Суперкубке Франции - девять. Восемь трофеев на счету "Лиона", по пять - у "Реймса" и "Сент-Этьена".

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