Горкшс: В LFF все еще предпринимаются попытки сохранить старый порядок

"Попытка ночного переворота является попыткой сохранить старый, ставший привычным за долгие годы порядок, просто сменив выгодоприобретателей. Так происходит в том случае, если федерация считается дойной коровой, а единственным интересом является разделение денег международных партнеров - UEFA и FIFA, которые должны попасть в "правильные" карманы", - пишет Горкшс.

По его мнению, содержание письма демонстрирует или отсутствие компетенции, или желание ввести в заблуждение членов федерации, или желание обострить ситуацию в попытке парализовать начатые изменения.

"Очевидно то, что в федерации все еще есть попытки всеми силами сохранить старый, тянущийся годами, порядок, который привел нас туда, где мы находимся сейчас. На мой взгляд, сейчас важно провести черту и ясно сказать, что так продолжаться не может", - продолжил президент LFF.

Горкшс подчеркнул, что сейчас единственным кризисом является тот, что пытаются вызвать сами члены правления LFF, добавляя, что ни одна из сфер ответственности ЛФФ не находится под угрозой.

"В LFF работают 56 наемных работников. Есть две свободных вакансии. Одной из них с 17 июля является место генерального секретаря, а вторая вакансия - в отделе коммуникации, где новый работник начнет работу уже с 23 августа. Параллельно происходит оценка функций и обязанностей, чтобы точно оценить объем работы и определить цели департаментов и разделение ответственности. В финансовом департаменте была завершена реорганизация, в результате чего существенно улучшилась прозрачность, была введена новая система, что оказало влияние на качество и скорость подготовки отчетов", - пишет Горкшс, добавляя, что финансовый аутсорсинг позволяет федерации сэкономить более 24 000 евро в год.

В ответ на высказанные правлением LFF претензии о том, что организация работает без генерального секретаря, Горкшс отметил, что генерального секретаря выдвигает президент, а утверждает правление.

"Найти генерального секретаря на девять месяцев в сложившейся ситуации является непростой задачей. А еще сложнее добиться решения об утверждении генерального секретаря, если отдельные члены правления целенаправленно хотят саботировать изменения", - пояснил Горкшс, добавив, что на следующем заседании правления планировал выдвинуть кандидатуру на утверждение, но письмо, подготовленное шестью членами правления, показывает, что сейчас цель правления состоит в том, чтобы препятствовать переменам.

В связи с высказанным шестью членами правления LFF беспокойством по поводу международного финансирования Горкшс подчеркнул, что из планируемых в этом году 2,13 млн евро доходов от FIFA уже утверждены 1,24 млн евро, что больше, чем в прошлом году, когда доходы от FIFA составили 0,72 млн евро. Кроме того, ожидается решение по поводу поданных программ на сумму в 0,89 млн евро.

"Несмотря на то, что я уверен в том, что решения будут позитивными, я планирую встретиться с руководством FIFA, чтобы пояснить необходимость каждого проекта. Доходы от UEFA соответствуют плану 2019 года", - заявил Горкшс.

Кроме того, в письме правления LFF было упомянуто отсутствие заключения присяжного аудитора, на что Горкшс ответил, что за разработку бюджета и соответствующее ведение бухгалтерии ЛФФ отвечает генеральный секретарь, поэтому заключение аудитора по поводу баланса 2018 года является оценкой работы генеральных секретарей Яниса Межецкиса и Эдгара Пукинскиса.

Как сообщалось ранее, более половины или шесть членов правления Латвийской футбольной федерации (LFF) требуют отставки президента организации Каспара Горкшса.

Письмо, в котором выражается недоверие Горкшсу, подписали Артур Гайделс, Янис Энгелс, Эгонс Брантс, Вадим Директоренко, Анастасия Кучинска и Александр Исаков.

Члены правления LFF обеспокоены дальнейшим развитием латвийского футбола.

"Работая в правлении LFF, мы поняли, что принципа хорошего управления в LFF на сегодняшний день не существует. Принятие существенных решений происходит без вовлечения правления, просто информируя по факту", - говорится в письме членов правления.

Члены правления также указали на недостаточную прозрачность решений и намеренное затягивание сроков подготовки важных документов.

"Документы, которые мы просили, например, полную детализацию бюджета на 2019 год, мы до сих пор не получили, хотя прошло уже два месяца, а финансист LFF Скуйиньш проинформировал правление о том, что это вопрос пяти минут", - говорится в письме.

Правление обеспокоено также отсутствием позитивного заключения присяжного аудитора, что может вызвать недоверие партнеров из UEFA и FIFA, говорится в письме.