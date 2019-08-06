"Впервые не занёс велосипед домой и тут же украли": Росторгуев о неприятностях перед лагерем

"Крутой сюрприз меня ждал сегодня утром [27 июля – прим.ред.] у моей квартиры в Пурвциемсе. У бусика выбито заднее стекло и украден мой велосипед Focus. Молодцы, кто это сделал, успехов в бизнесе! Если кто-то увидит вдруг, дайте знать", - написал Расторгуев.

К счастью уже 30 июля Расторгуеву удалось найти новый велосипед, на котором отправиться в Италию:

"Я ценю большой отклик в этой ситуации и помощь людей, так как и бус уже сегодня будет приведён в порядок, и на этой неделе по плану смогу отправиться в лагерь. Конечно, буду ждать и новости из полиции о том, что украденный велосипед найден", - позднее добавил он.

"Конечно, неприятно, но и я, конечно, умник - понятно, что дорогие вещи не надо оставлять в бусике", - рассказал Расторгуев изданию Privātā Dzīve, добавив, что это был первый раз, когда он оставил велосипед в машине, а не занёс его в квартиру.

Он предположил, что воровство было спланированным: