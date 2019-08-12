Казахстанская модель, которая поможет Шюррле адаптироваться в Москве

В "Спартак" Шюррле перешёл на правах аренды до окончания сезона 2019/2020. Ранее футболист выступал за "Вольфсбург", "Челси", "Майнц", "Байер", а затем дела у немца не заладились и он оказался не нужен дортмундской "Боруссии" и сезон-2018/19 провёл в аренде в "Фулхэме".

Россия не самое частое направление для немецких футболистов. Помогать Шюррле с адаптацией в Москве будет его супруга - модель из Казахстана Анна Шарипова.

Шюррле и Шарипова начали встречаться в начале 2017 года, а в декабре 2018 года пара решила задокументировать свои отношения. Церемония бракосочетания прошла в строжайшей секретности и на ней присутствовали только самые близкие друзья и родственники.

О свадьбе стало известно не сразу, а лишь в феврале 2019 года. Оказалось, что церемония прошла в родном городе Андре Людвигсхафене, который расположен на юго-западе Германии. В апреле этого года в семье Андре и Анны родилась дочь, которую назвали Кайя.

Что известно о красавице-жене немецкого футболиста? На самом деле не много. Ей 30 лет, она родилась в Казахстане, а затем перебралась в Берлин, где получила диплом архитектора. Помимо модельного бизнеса девушка ведёт кулинарное шоу. На Instagram девушки подписаны 80 тысяч человек.