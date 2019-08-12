Пн, 12.08.2019
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Казахстанская модель, которая поможет Шюррле адаптироваться в Москве

Анна Шарипова

ФОТО: instagram.com/sharypova_nna

В начале августа состав московского клуба "Спартак" пополнил немецкий футболист Андре Шюррле. 28-летний немец стал первым футболистом в истории "красно-белых", которому к моменту трансфера в клуб удалось стать чемпионом мира.

В "Спартак" Шюррле перешёл на правах аренды до окончания сезона 2019/2020. Ранее футболист выступал за "Вольфсбург", "Челси", "Майнц", "Байер", а затем дела у немца не заладились и он оказался не нужен дортмундской "Боруссии" и сезон-2018/19 провёл в аренде в "Фулхэме".

Россия не самое частое направление для немецких футболистов. Помогать Шюррле с адаптацией в Москве будет его супруга - модель из Казахстана Анна Шарипова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The best vibes are unforced ❤️✊️#collectingmemories

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Шюррле и Шарипова начали встречаться в начале 2017 года, а в декабре 2018 года пара решила задокументировать свои отношения. Церемония бракосочетания прошла в строжайшей секретности и на ней присутствовали только самые близкие друзья и родственники. 

О свадьбе стало известно не сразу, а лишь в феврале 2019 года. Оказалось, что церемония прошла в родном городе Андре Людвигсхафене, который расположен на юго-западе Германии. В апреле этого года в семье Андре и Анны родилась дочь, которую назвали Кайя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

football belly vs. baby belly ❤️❤️ by @benediktachmed

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Что известно о красавице-жене немецкого футболиста? На самом деле не много. Ей 30 лет, она родилась в Казахстане, а затем перебралась в Берлин, где получила диплом архитектора. Помимо модельного бизнеса девушка ведёт кулинарное шоу. На Instagram девушки подписаны 80 тысяч человек.

Однажды Шюррле очень романтично высказался о своих чувствах к супруге, заявив, что даже когда он видит её на фотографиях, то ему кажется, что она смотрит только на него.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌊🌊🌊

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I had no work today and spent the whole day reading and relaxing 😇

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by @mareta94

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hej 😘

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‘Vibes speak louder than words.‘ #word

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back to berlin for 24h hours 😍

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happy day babes 💋

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one last time 💦

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m o o d ✨

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m o o d 🌉

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sundays by @daniel_graf87

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When you focus on the good, the good gets better. #promise

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