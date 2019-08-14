20 миллионов за год, 8 новых спонсоров и небывалая популярность. В чём секрет 21-летней Осаки?

В первых числах августа журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Первое место заняла американская теннисистка Серена Уильямс, которая за год заработала 29,2 миллиона долларов. Первое место Серены никого не должно удивлять, а вот главным прорывом рейтинга стала японка Наоми Осака, которая за год из-за пределов топ-15 взлетела сразу на второе место.
За 12 месяцев (с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го) Осака заработала 24,3 миллиона долларов. Стоит отметить, что японка стала всего четвёртой спортсменкой в истории, которой удалось заработать свыше 20 миллионов за год. До неё эта отметка покорялась вышеупомянутой Уильямс, Марии Шараповой и Ли На из Китая.
По данным журнала Forbes японская теннисистка заработала 8,3 миллиона долларов призовых за участие в турнирах, а также 16 миллионов за спонсорские контракты. Интересно, что всего год назад сумма спонсорских контрактов Осаки составляла 1,5 миллиона, т.е. в десять раз меньше.
В данный момент вне корта больше 10 миллионов зарабатывают только Серена Уильямс и Наоми Осака. Их ближайшие преследователи в этом рейтинге - это Анжелик Кербер из Германии (6,5 млн) и Мария Шарапова (6 млн).
В чём же секрет успеха 21-летней японки? Многие эксперты называют сразу несколько компонентов, благодаря которым Осака очень привлекательна с маркетинговой точки зрения.
Молодой теннисистке свойственен скромный характер, забавное чувство юмора и характер. Отмечается, что Осака "выросла" в интернете, что очень роднит её с молодым поколением, которому приятно отождествлять себя со спортсменкой. Иными словами, Наоми такая же, как они. Что общего у молодого поколения с Роналду и Макгрегором? Пропасть! Осака и подростки говорят на одном языке - это очень подкупает.
Важным критерием является цвет кожи и происхождение Наоми. Отец теннисистки родом из Гаити, а мать - японка. Девочка родилась в Токио, но выросла и сформировалась в США. Этот "коктейль" очень помогает в имиджевом плане. Несмотря на то, что Осака проживает во Флориде, она поддерживает связь с Японией и в следующем году станет одним из лиц Олимпийских игр в Токио.
В 2018 году Наоми неожиданно для многих победила на US Open. В финале она обыграла своего кумира детства - Серену Уильямс. Стоит отметить, что Осака стала первой чемпионкой "Большого шлема" из Японии.
Многим в тот момент показалось, что это нелепое стечение обстоятельств, но на Australian Open 2019 она сумела победить и завоевать титул на втором "Большом шлеме" подряд.
Две громкие победы на крупных турнирах и заслуженное первое место в рейтинге сделали имя Осаки узнаваемым не только в мире любителей тенниса, но и за его пределами. Пришли и большие контракты - Nissan, All Nippon Airways, Procter & Gamble, ANA, Nissin Foods, MasterCard, Nike. Всего за год у Осаки появилось 8 новых больших спонсоров.
Ожидается, что к моменту, когда будет опубликован новый рейтинг журнала Forbes, рекламные заработки Осаки вырастут ещё больше.
Во-первых, последний рейтинг не учитывал контракта с Nike, потому что тот был заключён слишком поздно, а во-вторых, в июне британское издание The Telegraph со ссылкой на инсайдеров заявило, что японка уже подписала всеразличные контракты, которые могут превысить заработок Серены и сделать Наоми самой высокооплачиваемой спортсменкой мира.