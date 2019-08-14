20 миллионов за год, 8 новых спонсоров и небывалая популярность. В чём секрет 21-летней Осаки?

За 12 месяцев (с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го) Осака заработала 24,3 миллиона долларов. Стоит отметить, что японка стала всего четвёртой спортсменкой в истории, которой удалось заработать свыше 20 миллионов за год. До неё эта отметка покорялась вышеупомянутой Уильямс, Марии Шараповой и Ли На из Китая.

По данным журнала Forbes японская теннисистка заработала 8,3 миллиона долларов призовых за участие в турнирах, а также 16 миллионов за спонсорские контракты. Интересно, что всего год назад сумма спонсорских контрактов Осаки составляла 1,5 миллиона, т.е. в десять раз меньше.

В данный момент вне корта больше 10 миллионов зарабатывают только Серена Уильямс и Наоми Осака. Их ближайшие преследователи в этом рейтинге - это Анжелик Кербер из Германии (6,5 млн) и Мария Шарапова (6 млн).

В чём же секрет успеха 21-летней японки? Многие эксперты называют сразу несколько компонентов, благодаря которым Осака очень привлекательна с маркетинговой точки зрения.

Молодой теннисистке свойственен скромный характер, забавное чувство юмора и характер. Отмечается, что Осака "выросла" в интернете, что очень роднит её с молодым поколением, которому приятно отождествлять себя со спортсменкой. Иными словами, Наоми такая же, как они. Что общего у молодого поколения с Роналду и Макгрегором? Пропасть! Осака и подростки говорят на одном языке - это очень подкупает.

Наоми Осака ФОТО: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Scanpix

Важным критерием является цвет кожи и происхождение Наоми. Отец теннисистки родом из Гаити, а мать - японка. Девочка родилась в Токио, но выросла и сформировалась в США. Этот "коктейль" очень помогает в имиджевом плане. Несмотря на то, что Осака проживает во Флориде, она поддерживает связь с Японией и в следующем году станет одним из лиц Олимпийских игр в Токио.

В 2018 году Наоми неожиданно для многих победила на US Open. В финале она обыграла своего кумира детства - Серену Уильямс. Стоит отметить, что Осака стала первой чемпионкой "Большого шлема" из Японии.

Многим в тот момент показалось, что это нелепое стечение обстоятельств, но на Australian Open 2019 она сумела победить и завоевать титул на втором "Большом шлеме" подряд.

Наоми Осака ФОТО: Reuters/ScanPix

Две громкие победы на крупных турнирах и заслуженное первое место в рейтинге сделали имя Осаки узнаваемым не только в мире любителей тенниса, но и за его пределами. Пришли и большие контракты - Nissan, All Nippon Airways, Procter & Gamble, ANA, Nissin Foods, MasterCard, Nike. Всего за год у Осаки появилось 8 новых больших спонсоров.

Ожидается, что к моменту, когда будет опубликован новый рейтинг журнала Forbes, рекламные заработки Осаки вырастут ещё больше.