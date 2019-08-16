Джоана Санс - жена самого титулованного футболиста в истории, которому грозит тюрьма

Алвес уже четыре раза путался в показаниях, в то время как слова потерпевшей неизменны. Сначала футболист отрицал, что знает обвинившую его девушку. Затем сказал, что знает, но у них ничего не было. Ну и последняя версия бразильца - это сама девушка на него накинулась и начала приставать.

Алвес конкретно влип, и ему всерьёз светит срок от 4 до 12 лет.

Удивительно не только то, что Алвес вообще мог сотворить подобное, но и то, как на всё это отреагировала его жена - 29-летняя испанская фотомодель Джоана Санс. Вместо обиды на мужа она, напротив, принялась его защищать.

"Я знаю своего мужа. Знаю, насколько он уважителен. Даже когда он знакомился со мной, то не проявлял никакого неуважения. Я много раз видела, как достаточно дерзкие женщины подходят к моему мужу в VIP-зоне, пытаясь соблазнить его прямо на моих глазах", - цитирует девушку Sport24.