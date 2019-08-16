Бразилец Дани Алвес является самым титулованным футболистом мира, и до недавнего времени он считался примером для подражания и любящим мужем красавицы Джоаны Санс. Однако недавние обвинения футболиста в изнасиловании нанесли заметный урон по его репутации.
Джоана Санс - жена самого титулованного футболиста в истории, которому грозит тюрьма
Алвес является шестикратным чемпионом Испании и двукратным чемпионом Франции. На счету футболиста также три победы в Лиге чемпионов, четыре Суперкубка Европы, а также два трофея Кубка Америки и Кубка Конфедераций, завоёванные со сборной.
Перечислять все награды футболиста - дело утомительное, поэтому если вас интересует полный список наград бразильца, то его не составит труда прочесть на статистических порталах.
Интересно, что в родной Бразилии до переезда в Европу Алвес поиграл только за одну команду - "Баия" из города Салвадор. В 2003 году футболист решился на переезд в "Севилью" и провёл в Европе 16 лет своей крайне успешной карьеры.
Главной спортивной новостью января стал арест Дани Алвеса в Барселоне по подозрению в сексуальных домогательствах к 23-летней девушке в ночном клубе. Изначально казалось, что это очередной пиар молодой девчонки, которая захотела прославиться и "выжать" денег с именитого футболиста. Однако, похоже, всё гораздо серьёзнее, чем показалось на первый взгляд.
Алвес уже четыре раза путался в показаниях, в то время как слова потерпевшей неизменны. Сначала футболист отрицал, что знает обвинившую его девушку. Затем сказал, что знает, но у них ничего не было. Ну и последняя версия бразильца - это сама девушка на него накинулась и начала приставать.
Алвес конкретно влип, и ему всерьёз светит срок от 4 до 12 лет.
Удивительно не только то, что Алвес вообще мог сотворить подобное, но и то, как на всё это отреагировала его жена - 29-летняя испанская фотомодель Джоана Санс. Вместо обиды на мужа она, напротив, принялась его защищать.
"Я знаю своего мужа. Знаю, насколько он уважителен. Даже когда он знакомился со мной, то не проявлял никакого неуважения. Я много раз видела, как достаточно дерзкие женщины подходят к моему мужу в VIP-зоне, пытаясь соблазнить его прямо на моих глазах", - цитирует девушку Sport24.
Судя по всему, Джоана всецело доверяет мужу. Пара познакомилась через общего знакомого в 2015 году, когда футболист ещё выступал за "Барсу". Джоана, которая на 10 лет младше мужа, родилась на испанском острове Тенерифе в городке Санта-Круз-де-Тенерифе, а сейчас работает моделью и позирует для множества мировых брендов, рекламируя их продукцию.
Интересно, что Алвесу долго пришлось добиваться девушки, которая дважды отклоняла предложение руки и сердца. На третий раз у него это получилось, и в 2017 году пара втайне от журналистов сыграла свадьбу на Ибице.
Девушка всегда следовала за своим избранником - сначала из Барселоны в Турин, затем из Турина в Париж. В каждой из этих стран Джоана была в центре внимания СМИ, заключала контракты с модными домами и наращивала аудиторию в Instagram. В данный момент на ее аккаунт подписаны 870 тысяч человек.
Посмотрев фото Джоаны, понять измену невозможно.
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