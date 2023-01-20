Самого титулованного футболиста мира арестовали в Испании

39-летний Алвес был арестован по подозрению в сексуальных домогательствах к молодой женщине в ночном клубе Sutton 30 декабря. Это произошло в Барселоне примерно в 10 утра по местному времени.

Ранее неназванная женщина обвинила Алвеса в том, что он без её согласия залез рукой к ней под нижнее бельё. По словам женщины, она сообщила об инциденте сотрудникам службы безопасности, но Алвес к тому моменту уже ушёл.

Заявление о домогательствах женщина подала 2 января, а 20 января Алвес должен был явиться в полицейский участок Лес-Кортс в каталонской столице для допроса. После ареста футболиста доставят в суд, где для него изберут временную меру пресечения.

Сам Алвес подтвердил, что был в клубе Sutton 30 декабря, но опроверг, что допустил непозволительное поведение.

За время своей карьеры Алвес выступал в Европе за "Севилью", "Ювентус", "Барселону" и "ПСЖ". В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом "Пумас".

В составе сборной Бразилии Алвес два раза выигрывал Кубок Конфедераций и Кубок Америки. Кроме того, он выигрывал Олимпиаду-2021. Защитник является самым титулованным футболистом в истории - на его счету 43 трофея.