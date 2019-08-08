Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан

ТАСС со ссылкой на штаб Атамбаева отмечает, что он сам сдался властям.

Отметим, что операция по задержанию Атамбаева началась 7 августа. С первой попытки провести ее не удалось - сотрудникам спецназа оказали сопротивление сторонники бывшего президента.

Как TVNET сообщал ранее, в Киргизии службы безопасности пытались вломиться в частный дом обвиняемого в коррупции экс-президента Алмазбега Атамбаева, чтобы его арестовать, однако охрана и сторонники бывшего политика открыли огонь по спецподразделению, вооруженному только резиновыми пулями.

В результате столкновения сил безопасности и охраны экс-президента один страж порядка был застрелен.

Служба безопасности указывает, что спецотряд в ходе операции, вооружившись лишь резиновыми пулями, пытался занять частный дом Атамбаева, чтобы задержать политика. Однако охрана начала стрелять.

Министерство здравоохранения Киргизии сообщила, что в ходе инцидента в поселка Койташ пострадали 45 человек, среди которых несколько сотрудников спецотряда.

По информации "Медузы", в результате стычек пострадали более 80 человек.

"Начальник спецотряда со стреляной раной в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Несмотря на все усилия врачей, он умер", - говорится в сообщении министерства.

Контекст:

В конце июля этого года у Алмазбека Атамбаева отняли судебный иммунитет, так как Генпрокуратура признала обоснованными выдвинутые против него несколькими депутатами парламента обвинения в коррупции и незаконном получении большого количества материальных ценностей.

Формально Атамбаева стало возможно задержать, так как он трижды проигнорировал повестки к следователям, рассматривающим дело, по которому он проходит как свидетель.

Атамбаев занимал должность президента Киргизии с 2011 по 2017 годы.