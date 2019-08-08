Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан

В четверг, 8 августа, сотрудникам спецназа удалось задержать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил корреспондент "Интерфакса".
ТАСС со ссылкой на штаб Атамбаева отмечает, что он сам сдался властям.
Отметим, что операция по задержанию Атамбаева началась 7 августа. С первой попытки провести ее не удалось - сотрудникам спецназа оказали сопротивление сторонники бывшего президента.
Галерея: В Киргизии попытка арестовать экс-президента завершилась смертельным обстрелом
Как TVNET сообщал ранее, в Киргизии службы безопасности пытались вломиться в частный дом обвиняемого в коррупции экс-президента Алмазбега Атамбаева, чтобы его арестовать, однако охрана и сторонники бывшего политика открыли огонь по спецподразделению, вооруженному только резиновыми пулями.
В результате столкновения сил безопасности и охраны экс-президента один страж порядка был застрелен.
Служба безопасности указывает, что спецотряд в ходе операции, вооружившись лишь резиновыми пулями, пытался занять частный дом Атамбаева, чтобы задержать политика. Однако охрана начала стрелять.
Министерство здравоохранения Киргизии сообщила, что в ходе инцидента в поселка Койташ пострадали 45 человек, среди которых несколько сотрудников спецотряда.
По информации "Медузы", в результате стычек пострадали более 80 человек.
"Начальник спецотряда со стреляной раной в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Несмотря на все усилия врачей, он умер", - говорится в сообщении министерства.
Начало операции свидетель Мирбек Айтикеев снял на видео:
Контекст:
В конце июля этого года у Алмазбека Атамбаева отняли судебный иммунитет, так как Генпрокуратура признала обоснованными выдвинутые против него несколькими депутатами парламента обвинения в коррупции и незаконном получении большого количества материальных ценностей.
Формально Атамбаева стало возможно задержать, так как он трижды проигнорировал повестки к следователям, рассматривающим дело, по которому он проходит как свидетель.
Атамбаев занимал должность президента Киргизии с 2011 по 2017 годы.