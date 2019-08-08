В Киргизии попытка арестовать экс-президента завершилась смертельным расстрелом

В Киргизии службы безопасности пытались вломиться в частный дом обвиняемого в коррупции экс-президента Алмазбега Атамбаева, чтобы его арестовать, однако охрана и сторонники бывшего политика открыли огонь по спецподразделению, вооруженному только резиновыми пулями, сообщает ВВС.
В результате столкновения сил безопасности и охраны экс-президента один страж порядка был застрелен.
Считается, что Атамбаев по-прежнему находится в своем частном доме за пределами Бишкека.
Служба безопасности указывает, что спецотряд в ходе операции, вооружившись лишь резиновыми пулями, пытался занять частный дом Атамбаева, чтобы задержать политика. Однако охрана начала стрелять.
Министерство здравоохранения Киргизии сообщила, что в ходе инцидента в поселка Койташ пострадали 45 человек, среди которых несколько сотрудников спецотряда.
"Начальник спецотряда со стреляной раной в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Несмотря на все усилия врачей, он умер", - говорится в сообщении министерства.
Местные СМИ пишут, что охрана Атамбаева захватила шестерых сотрудников службы безопасности.
Работники Атамбаева отняли у спецотряда и несколько единиц оружия.
После того, как после переговоров обеих сторон заложники были освобождены, спецотряд в ночь на четверг ушел из Койташа.
"Атамбаев по-прежнему находится в доме", - заявил свидетель происшествия. "Думаю, что туда направят дополнительные силы".
Начало операции свидетель Мирбек Айтикеев снял на видео:
В конце июля этого году а Алмазбека Атамбаева отняли судебный иммунитет, так как Генпрокуратура признала обоснованными выдвинутые против него несколькими депутатами парламента обвинения в коррупции и незаконном получении большого количества материальных ценностей.
Формально Атамбаева сейчас можно попытаться задержать, так как он трижды проигнорировал повестки к следователям, рассматривающим дело, по которому он проходит как свидетель.
Атамбаев занимал должность президента Киргизии с 2011 по 2017 годы.