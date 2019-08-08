В Киргизии попытка арестовать экс-президента завершилась смертельным расстрелом

В результате столкновения сил безопасности и охраны экс-президента один страж порядка был застрелен.

Считается, что Атамбаев по-прежнему находится в своем частном доме за пределами Бишкека.

Служба безопасности указывает, что спецотряд в ходе операции, вооружившись лишь резиновыми пулями, пытался занять частный дом Атамбаева, чтобы задержать политика. Однако охрана начала стрелять.

Министерство здравоохранения Киргизии сообщила, что в ходе инцидента в поселка Койташ пострадали 45 человек, среди которых несколько сотрудников спецотряда.

"Начальник спецотряда со стреляной раной в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Несмотря на все усилия врачей, он умер", - говорится в сообщении министерства.

Местные СМИ пишут, что охрана Атамбаева захватила шестерых сотрудников службы безопасности.

Работники Атамбаева отняли у спецотряда и несколько единиц оружия.

После того, как после переговоров обеих сторон заложники были освобождены, спецотряд в ночь на четверг ушел из Койташа.

"Атамбаев по-прежнему находится в доме", - заявил свидетель происшествия. "Думаю, что туда направят дополнительные силы".

Начало операции свидетель Мирбек Айтикеев снял на видео:

В конце июля этого году а Алмазбека Атамбаева отняли судебный иммунитет, так как Генпрокуратура признала обоснованными выдвинутые против него несколькими депутатами парламента обвинения в коррупции и незаконном получении большого количества материальных ценностей.

Формально Атамбаева сейчас можно попытаться задержать, так как он трижды проигнорировал повестки к следователям, рассматривающим дело, по которому он проходит как свидетель.