Бывший игрок "Динамо" Линус Виделль надеется остаться в КХЛ

Прошлогодний лидер рижского "Динамо" швед Линус Виделль по-прежнему находится без контракта, но надеется продолжить карьеру в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ), сообщает портал hockeynews.se.
34-летний хоккеист в сезоне-2019/2019 стал самым результативным игроком рижского "Динамо". В регулярном чемпионате КХЛ швед заработал 48 очков (24+24).
Прошлый сезон стал самым результативным в карьере шведского нападающего, который провёл в КХЛ почти 8 сезонов. За время выступлений в КХЛ Виделль представлял шесть команд: "Куньлунь Ред Стар", "Югра", "Торпедо", "Северсталь", "Трактор" и рижское "Динамо".
В конце прошлого сезона у Виделля закончился контракт с латвийской командой, а в начале лета главный тренер "Динамо" Гирт Анкипанс заявил, что клуб не смог договориться со шведом о финансовом вознаграждении, поэтому новый контракт не был подписан.
В данный момент швед находится без клуба, но не теряет надежду продолжить карьеру в КХЛ. В случае, если таких предложений не будет, хоккеист планирует вернуться на родину, где в последний раз он выступал в сезоне-2011/2012.