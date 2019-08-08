Бывший игрок "Динамо" Линус Виделль надеется остаться в КХЛ

34-летний хоккеист в сезоне-2019/2019 стал самым результативным игроком рижского "Динамо". В регулярном чемпионате КХЛ швед заработал 48 очков (24+24).

Прошлый сезон стал самым результативным в карьере шведского нападающего, который провёл в КХЛ почти 8 сезонов. За время выступлений в КХЛ Виделль представлял шесть команд: "Куньлунь Ред Стар", "Югра", "Торпедо", "Северсталь", "Трактор" и рижское "Динамо".

В конце прошлого сезона у Виделля закончился контракт с латвийской командой, а в начале лета главный тренер "Динамо" Гирт Анкипанс заявил, что клуб не смог договориться со шведом о финансовом вознаграждении, поэтому новый контракт не был подписан.