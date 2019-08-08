Лига Европы: "Вентспилс" крупно уступил португальской "Витории"

"Витория", которая в прошлом сезоне заняла пятое место в чемпионате Португалии, создала первый опасный момент в матче на 17-й минуте, когда футболисты гостей проверили на прочность перекладину ворот на стадионе "Даугава". Несколько минут позднее португальцы создали ещё два опасных момента, а на 30-й минуте им удалось добиться своего и открыть счёт. Автором гола стал бразилец Дэвидсон, который головой поразил ворота номинальных хозяев поля.

Во втором тайме гости продолжили хозяйничать на "Даугаве" и на 50-й минуте Педру Родригеш дальним ударом сделал счёт 2:0 в пользу "Витории". После этого футболистам "Вентспилса" удалось огрызнуться, когда вышедший на замену Даниил Улимбашев пробил в перекладину.

Ещё немного позже хороший момент был у Павла Осипова, но португальцев выручил вратарь. Затем игра немного успокоилась, пока на 80-й минуте Джозеф Амоа забил третий и, как оказалось, последний мяч в этом матче.

0:3 и теперь ответная игра, которая состоится 15 августа в Португалии, приобретает чисто формальный характер - "жёлто-синие", скорее всего, прощаются с еврокубками в этом сезоне.

Матч состоялся в Риге, так как стадион в Вентспилсе не соответствует требованиям УЕФА. Стоит отметить, что только столичный стадион "Даугава" соответствует требованиям для третьего отборочного раунда Лиги Европы.

⚽️ @fkventspils_ šovakar @EuropaLeague kvalifikācijas 3. kārtas mačā ar 0:3 piekāpās spēcīgajai Gimaraišas ''Vitoria''. Atbildes spēle pēc nedēļas Portugālē! pic.twitter.com/EeTMvp4dZm — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 8, 2019

Напомним, что в отборочном раунде Лиги Европы кроме "Вентспилса" продолжает выступать "Рига", которая во вторник на стадионе "Даугава" сыграла вничью с финским ХИКом (1:1). Ответная игра рижан также состоится через неделю.