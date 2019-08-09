В Москве в день акции протеста пройдет турнир по вождению автозаков

Участники соревнований покажут свои способности маневрирования с препятсвиями в городских условиях, продемонстрируют знания правил дорожного движения, а также навыки стрельбы.

Как отмечает ТАСС, турнир проводится уже третий год подряд. В 2018 году в нем приняли участие водители из таких российских городов как Рязань, Смоленск, Нижний Новгород и других. Мероприятие приурочено ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который был учрежден в 2017 году.