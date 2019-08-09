В Москве в день акции протеста пройдет турнир по вождению автозаков

В субботу, 10 августа, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ проведет в Москве соревнования по вождению автозаков. В турнире примут участие водители подразделений службы из более чем 10 регионов России. Об этом пишет ТАСС.
Участники соревнований покажут свои способности маневрирования с препятсвиями в городских условиях, продемонстрируют знания правил дорожного движения, а также навыки стрельбы.
Турнир состоится на базе московского УФСИН, расположенной в районе Капотня.
Как отмечает ТАСС, турнир проводится уже третий год подряд. В 2018 году в нем приняли участие водители из таких российских городов как Рязань, Смоленск, Нижний Новгород и других. Мероприятие приурочено ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который был учрежден в 2017 году.
Примечательно, что турнир назначен на тот же самый день, что и очередная акция протеста за свободные выборы в Мосгордуму.