Россия обвинила Deutsche Welle в призывах к участию в митингах

В МИД России заявили, что немецкая вещательная корпорация Deutsche Welle прямо призывала в соцсетях жителей Москвы к участию в несанкционированных акциях протеста. В заявлении МИД сказано, что это "представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела России". Об этом сообщает "Радио Свобода".
В заявлении внешнеполитического ведомства России также сообщается, что если подобное повторится, то Москва "оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего законодательства".
Немецкая медиакорпорация отвергает все обвинения.
Пресс-секретарь DW Кристоф Юмпельт заявил, что это утверждения компания воспринимает "в прямой связи с задержанием нашего корреспондента Сергея Дика".
Корреспондент задержали на акции 27 июля в Москве.
Как пишет "Радио Свобода", что именно российский МИД имеет в виду под призывами к участию в митингах – неясно. В Facebook русской редакции Deutsche Welle есть ссылки на репортажи и статьи о протестах, в том числе и с критикой сотрудников правоохранительных органов и властей Москвы, однако прямых призывов выходить на акции в них нет.
"Медиазона" предполагает, что внимание МИД могла привлечь публикация в Twitter, где процитирован лозунг "Москва, выходи!". К публикации прикреплено видео, на котором участники протеста скандируют этот лозунг.
- Москва, выходи!— DW на русском (@dw_russian) 27 июля 2019 г.
Нет, еще, похоже, ничего не закончилось. А полицейский специально толкнул нашего корреспондента плечом во время съемки (тот успел сгруппироваться) pic.twitter.com/BCqC3Y10dw
Галерея: Протесты в Москве