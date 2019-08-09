Россия обвинила Deutsche Welle в призывах к участию в митингах

В заявлении внешнеполитического ведомства России также сообщается, что если подобное повторится, то Москва "оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего законодательства".

Как пишет "Радио Свобода", что именно российский МИД имеет в виду под призывами к участию в митингах – неясно. В Facebook русской редакции Deutsche Welle есть ссылки на репортажи и статьи о протестах, в том числе и с критикой сотрудников правоохранительных органов и властей Москвы, однако прямых призывов выходить на акции в них нет.