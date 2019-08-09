Пт, 9.08.2019
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Россия обвинила Deutsche Welle в призывах к участию в митингах

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Протесты

ФОТО: EPA/Scanpix

В МИД России заявили, что немецкая вещательная корпорация Deutsche Welle прямо призывала в соцсетях жителей Москвы к участию в несанкционированных акциях протеста. В заявлении МИД сказано, что это "представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела России". Об этом сообщает "Радио Свобода". 

В заявлении внешнеполитического ведомства России также сообщается, что если подобное повторится, то Москва "оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего законодательства".

Немецкая медиакорпорация отвергает все обвинения.

Пресс-секретарь DW Кристоф Юмпельт заявил, что это утверждения компания воспринимает "в прямой связи с задержанием нашего корреспондента Сергея Дика".

Корреспондент задержали на акции 27 июля в Москве.

Как пишет "Радио Свобода", что именно российский МИД имеет в виду под призывами к участию в митингах – неясно. В Facebook русской редакции Deutsche Welle есть ссылки на репортажи и статьи о протестах, в том числе и с критикой сотрудников правоохранительных органов и властей Москвы, однако прямых призывов выходить на акции в них нет. 

"Медиазона" предполагает, что внимание МИД могла привлечь публикация в Twitter, где процитирован лозунг "Москва, выходи!". К публикации прикреплено видео, на котором участники протеста скандируют этот лозунг.

Галерея: Протесты в Москве

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