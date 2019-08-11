Названы первые победители чековой лотереи

Известно также, кто в июле выиграл три приза в 5000 евро, 50 призов в 100 евро, а также 72 приза от участников программы углубленного сотрудничества - подарочные карты, услуги и различные товары.

Каждый месяц из всех не выигравших в лотерее чеков компьютер выберет 10 чеков, которые будут участвовать в годовом розыгрыше.

Чековая лотерея в Латвии проводится с 1 июля, ее цель - содействовать честной конкуренции и добросовестному выполнению налоговых обязательств, побуждая покупателей требовать чеки и квитанции за приобретенные товары и полученные услуги.

Чтобы принять участие в лотерее и претендовать на денежные выигрыши, а также дополнительные призы от участников программы углубленного сотрудничества с СГД, на сайте www.cekuloterija.lv необходимо зарегистрировать чек, квитанцию или билет на общую сумму не менее пяти евро. Подтверждающий платеж документ должен быть выдан за товар или услугу, которые получены от зарегистрированного в Латвии налогоплательщика.

После регистрации чек, квитанцию или билет нужно обязательно сохранить, так как в случае выигрыша его необходимо будет предъявить в СГД лично или подать через систему электронного декларирования.