Первый розыгрыш уже завтра! Наглядно о чековой лотерее, денежных призах и выцветших чеках

Даже если вы консерватор до мозга костей, которому чужды все новые современные веяния, только не говорите, что вы еще ничего не слышали о чековой лотерее. Уже завтра, 11 августа, какой-то счастливчик в нашей стране выиграет 10 тысяч евро! А пока рассказываем и показываем, что нужно знать, и как не упустить возможность выиграть денежный приз в следующем месяце.