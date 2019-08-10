Первый розыгрыш уже завтра! Наглядно о чековой лотерее, денежных призах и выцветших чеках

Даже если вы консерватор до мозга костей, которому чужды все новые современные веяния, только не говорите, что вы еще ничего не слышали о чековой лотерее. Уже завтра, 11 августа, какой-то счастливчик в нашей стране выиграет 10 тысяч евро! А пока рассказываем и показываем, что нужно знать, и как не упустить возможность выиграть денежный приз в следующем месяце.
Вкратце
- В Латвии чековая лотерея проводится с 1 июля, ее цель - содействовать честной конкуренции и добросовестному выполнению налоговых обязательств.
- В чековой лотерее может участвовать любой желающий, зарегистрировав (и сохранив!) чек на сумму более 5 евро на сайте чековой лотереи.
- Дети до 18 лет также могут участвовать в лотерее, но только с чеками, в которых нет алкоголя, энергетических напитков и табачной продукции.
- Чеки можно регистрировать до 5 числа следующего месяца включительно. Например, чеки за август можно регистрировать до 5 сентября.
Розыгрыш денежных призов проводится ежемесячно. Также будет проводиться годовой розыгрыш.
Победители лотереи будут объявлены в передаче Superbingo на телеканале TV3, а также на сайтах чековой лотереи и Lavijas loto. Также победители получат смс на свой мобильный телефон.
Ещё раз вкратце
Идея чековой лотереи позаимствована из стран, где такие розыгрыши успешно проводятся - Словакии, Мальты, Португалии и Литвы.
Министерство финансов подсчитало, что чековая лотерея поможет государству получить до трёх миллионов евро налогов.
Что я могу выиграть?
Кроме денежных призов в чековой лотерее каждый месяц можно выиграть подарки от участников программы углубленного сотрудничества - например, подарочную карту в книжный магазин, наручные часы и т.д. В настоящее время дополнительные призы уже предоставили 11 участников программы.
Кстати, следует знать, что в 2019 году призы годового розыгрыша уменьшены на один приз в размере 10 000 евро, четыре приза в размере 5 000 евро и пять призов в размере 1 000 евро.
В 2019 году призы годового розыгрыша будут такими, как они изображены на инфографике ниже.
Что еще надо знать?
- Если вы стали счастливым победителем чековой лотереи, то в течение 30 дней с момента оглашения результатов вам следует подать чек либо в отсканированном виде через систему электронного декларирования СГД, либо явившись в центр обслуживания клиентов СГД с оригиналом чека и документом, подтверждающим вашу личность.
- Если вы потеряли зарегистрированный чек, который в последствии выиграл в лотерее, к сожалению, претендовать на получение приза вы не сможете.
- То же самое относится к выцветшим чекам. Для того, чтобы чеки сохраняли свой вид, советуем хранить их в тёмном месте.