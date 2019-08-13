Реваншу быть! Джошуа и Руис подписали контракт на бой

Британский тяжеловес Энтони Джоуша и мексиканец Энди Руис подписали договор о бое-реванше, сообщил промоутер Эдди Хирн.
Реванш поединка Руис - Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.
"Оба бойца подписали контракт на бой, все санкционирующие организации также проинформированы. Это будет самый большой бой 2019 года", - сказал Хирн.
Напомним, что в начале июня Энди Руис в знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке нокаутировал Джошуа в седьмом раунде. Исход того поединка для многих оказался неожиданным, ведь практически все в один голос называли фаворитом боя британца.
Руис стал первым боксёром из Мексики, который стал чемпионом мира в тяжёлом весе. Мексиканец заполучил чемпионские пояса по версии WBA, WBO, IBF, IBO.
Отметим, что Руис за вермя своей карьеры одержал 33 победы (22 нокаутом) и потерпел одно поражение.
29-летний Джошуа на профессиональном ринге одержал победу в 22 из 23 поединков (21 нокаутом). Для Джошуа предыдущий бой с Руисом стал первым, который он провёл за пределами Великобритании.