Реваншу быть! Джошуа и Руис подписали контракт на бой

Реванш поединка Руис - Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

"Оба бойца подписали контракт на бой, все санкционирующие организации также проинформированы. Это будет самый большой бой 2019 года", - сказал Хирн.

Напомним, что в начале июня Энди Руис в знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке нокаутировал Джошуа в седьмом раунде. Исход того поединка для многих оказался неожиданным, ведь практически все в один голос называли фаворитом боя британца.

Руис стал первым боксёром из Мексики, который стал чемпионом мира в тяжёлом весе. Мексиканец заполучил чемпионские пояса по версии WBA, WBO, IBF, IBO.

Энтони Джоуша и Энди Руис ФОТО: Reuters/ScanPix

Отметим, что Руис за вермя своей карьеры одержал 33 победы (22 нокаутом) и потерпел одно поражение.