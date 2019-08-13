14-летний футболист в дебютном матче в турнире Бундеслиги U19 забил шесть голов

"Боруссия" со счетом 9:2 уверенно переиграла "Вупперталер". Для того, чтобы обеспечить себе хет-трик, игроку потребовалось всего 27 минут.

Футболист 2004 года рождения играет в системе клуба с 2016 года. В 2017 году, когда ему было всего 12 лет, он дебютировал в чемпионате Германии в возрастной группе U17.