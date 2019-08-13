14-летний футболист в дебютном матче в турнире Бундеслиги U19 забил шесть голов

14-летний немецкий футболист камерунского происхождения Юссуфа Мукоко, который в составе дортмундской "Боруссии" дебютировал в возрастной группе Бундеслиги U19, в первом же матче отличился шестью голами.
"Боруссия" со счетом 9:2 уверенно переиграла "Вупперталер". Для того, чтобы обеспечить себе хет-трик, игроку потребовалось всего 27 минут.
14-year-old Youssoufa Moukoko's debut for BVB U19s:— FootballTalentScout (@FTalentScout) August 11, 2019
3' goal ⚽️
23' goal ⚽️
27' goal ⚽️
40' goal ⚽️
58' goal ⚽️
90' goal ⚽️
😱😱😱 pic.twitter.com/mZMfdCiSkO
Футболист 2004 года рождения играет в системе клуба с 2016 года. В 2017 году, когда ему было всего 12 лет, он дебютировал в чемпионате Германии в возрастной группе U17.
В прошлом сезоне Мукоко установил новый рекорд лиги U17 - в 25 матчах он забил 46 голов.
— FOX Soccer (@FOXSoccer) August 12, 2019
Moukoko is 14 years old. 😳 pic.twitter.com/dSl124Xabc