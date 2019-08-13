Вт, 13.08.2019
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  • 14-летний футболист в дебютном матче в турнире Бундеслиги U19 забил шесть голов

14-летний футболист в дебютном матче в турнире Бундеслиги U19 забил шесть голов

ФОТО: Ronan Murphy/Twitter

14-летний немецкий футболист камерунского происхождения Юссуфа Мукоко, который в составе дортмундской "Боруссии" дебютировал в возрастной группе Бундеслиги U19, в первом же матче отличился шестью голами.

"Боруссия" со счетом 9:2 уверенно переиграла "Вупперталер". Для того, чтобы обеспечить себе хет-трик, игроку потребовалось всего 27 минут.

Футболист 2004 года рождения играет в системе клуба с 2016 года. В 2017 году, когда ему было всего 12 лет, он дебютировал в чемпионате Германии в возрастной группе U17.

В прошлом сезоне Мукоко установил новый рекорд лиги U17 - в 25 матчах он забил 46 голов.

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