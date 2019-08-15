За игроками "Арсенала" охотятся бандиты. Игроков охраняют сторожевые псы

Лондонский "Арсенал" сыграл против "Ньюкасла" (1:0) в первом матче нового сезона Английской Премьер Лиги (АПЛ) без двух игроков основного состава - Месута Озила и Сеада Колашинаца. Дело в том, что в конце июля на футболистов напали вооружённые ножами люди. Теперь немец и босниец находятся под круглосуточной охраной, а полиция продолжает расследование.
Для тех, кто не в курсе событий, напомним, что 25 июля около 17:00 в лондонском районе Голдерс Грин Озил и Колашинац ехали на автомобиле, когда к ним приблизились двое неизвестных на скутерах. Люди в шлемах и с ножами в руках подбежали к автомобилю Озила, попытались открыть дверь со стороны водителя, но Колашинац оказался не из трусливых, выскочил из машины и сам атаковал нападавших.
Ozil's car got attacked and Kolasinac was there defending him. Astonishing scenes! pic.twitter.com/Nep2CoP1J8— Football Central (@CentralFootie) July 25, 2019
Босниец без оружия сумел отогнать от автомобиля нападавших, но на этом инцидент не закончился. Колашинац вернулся в машину, Озил дал по газам, но нападавшие сели на свои скутеры и начали преследовать автомобиль с игроками "Арсенала".
Погоня продолжалась около мили, а затем Озил бросил автомобиль прямо на дороге, вбежал в турецкий ресторан и попросил им помочь. Когда нападавшие подъехали к ресторану, то их встретили сотрудники ресторана и только тогда двое на скутерах скрылись. В поисках нападавших были перекрыты ближайшие дороги, но никто не был задержан.
Корреспондент Goal.com Чарльз Уоттс сообщил, что после случившегося Озил нанял частную охрану, которая следит за его домом. По мнению корреспондента ситуацию усугубили СМИ, которые показали фотографии дома футболиста и теперь о месте проживания Озила знает практически каждый. Кроме того, Уоттс отметил, что это не первое нападение на игроков "Арсенала".
Есть несколько версий, почему Озил и Колашинац подверглись нападению. Одна из них заключается в том, что нападавшие просто хотели отомстить футболистам за то, что они опозорились в криминальном мире - ограбление пошло не по плану и их прогнал безоружный футболист.
Другая популярная версия связана с дружбой Месута Озила и президента Турции Реджепа Эрдогана. Из-за этого футболист завершил карьеру в сборной, а этим летом турецкий лидер был свидетелем на свадьбе Озила. Этой дружбой Озил нажил себе много врагов, которые не разделяют политические взгляды Эрдогана.
Интересно, что в сложившейся ситуации за футболистов заступилась другая банда - из Восточной Европы. The Times сообщает, что они предупреждают Озила и Колашинаца о любых возможных нападениях.
Для лондонского "Арсенала" эта ситуация уже стала проблемой. Руководство команды приняло решение какое-то время не брать футболистов на совместные переезды команды, так как в клубе обеспокены тем, что это может поставить под угрозу безопасность остальных игроков.
В данный момент игроки находятся под круглосуточной охраной. Кроме того, дома футболистов охраняют сторожевые псы. На днях лондонская полиция арестовала двух человек у дома Месута Озила. Задержанным предъявлены обвинения в "умышленном причинении беспокойства", а в сентябре они предстанут перед судом, сообщает The Telegraph. Когда футболисты смогут вернуться на поле - не ясно.