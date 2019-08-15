За игроками "Арсенала" охотятся бандиты. Игроков охраняют сторожевые псы

Для тех, кто не в курсе событий, напомним, что 25 июля около 17:00 в лондонском районе Голдерс Грин Озил и Колашинац ехали на автомобиле, когда к ним приблизились двое неизвестных на скутерах. Люди в шлемах и с ножами в руках подбежали к автомобилю Озила, попытались открыть дверь со стороны водителя, но Колашинац оказался не из трусливых, выскочил из машины и сам атаковал нападавших.

Ozil's car got attacked and Kolasinac was there defending him. Astonishing scenes! pic.twitter.com/Nep2CoP1J8 — Football Central (@CentralFootie) July 25, 2019

Босниец без оружия сумел отогнать от автомобиля нападавших, но на этом инцидент не закончился. Колашинац вернулся в машину, Озил дал по газам, но нападавшие сели на свои скутеры и начали преследовать автомобиль с игроками "Арсенала".

Погоня продолжалась около мили, а затем Озил бросил автомобиль прямо на дороге, вбежал в турецкий ресторан и попросил им помочь. Когда нападавшие подъехали к ресторану, то их встретили сотрудники ресторана и только тогда двое на скутерах скрылись. В поисках нападавших были перекрыты ближайшие дороги, но никто не был задержан.

Месут Озил и Сеад Колашинац ФОТО: OZAN KOSE/AFP/Scanpix

Корреспондент Goal.com Чарльз Уоттс сообщил, что после случившегося Озил нанял частную охрану, которая следит за его домом. По мнению корреспондента ситуацию усугубили СМИ, которые показали фотографии дома футболиста и теперь о месте проживания Озила знает практически каждый. Кроме того, Уоттс отметил, что это не первое нападение на игроков "Арсенала".

Есть несколько версий, почему Озил и Колашинац подверглись нападению. Одна из них заключается в том, что нападавшие просто хотели отомстить футболистам за то, что они опозорились в криминальном мире - ограбление пошло не по плану и их прогнал безоружный футболист.

Другая популярная версия связана с дружбой Месута Озила и президента Турции Реджепа Эрдогана. Из-за этого футболист завершил карьеру в сборной, а этим летом турецкий лидер был свидетелем на свадьбе Озила. Этой дружбой Озил нажил себе много врагов, которые не разделяют политические взгляды Эрдогана.

Интересно, что в сложившейся ситуации за футболистов заступилась другая банда - из Восточной Европы. The Times сообщает, что они предупреждают Озила и Колашинаца о любых возможных нападениях.

Для лондонского "Арсенала" эта ситуация уже стала проблемой. Руководство команды приняло решение какое-то время не брать футболистов на совместные переезды команды, так как в клубе обеспокены тем, что это может поставить под угрозу безопасность остальных игроков.