Порье: "Я покажу, что у Хабиба есть кровь и он тоже чувствует боль"

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Дастин Порье заявил, что в предстоящем поединке с Хабибом Нурмагомедовым покажет, что у российского спортсмена тоже может идти кровь. Об этом Порье написал в колонке для MMA Junkie.
"Да, Хабиб никогда не проигрывал. Некоторые вещи кажутся невозможными. Но я покажу всему миру, что у этого парня тоже может идти кровь, что он испытывает боль и допускает ошибки. Я докажу, что являюсь лучшим", - заявил Порье.
Американец также отметил, что у него в соцсетях стало больше негатива, но он старается не думать об этом. "Ненависть со стороны фанатов Хабиба меня совсем не беспокоит. Когда я вижу их некоторые высказывания, лишь улыбаюсь".
Напомним, что поединок Порье и Нурмагомедова станет главным во время турнира UFC 242 в Абу-Даби. Бой пройдёт 7 сентября. Для российского бойца это будет вторая защита титула чемпиона UFC (в первый раз он оказался сильнее ирландца Конора Макгрегора).
На сегодняшний день Хабиб Нурмагомедов ни разу не проигрывал в октагоне - 27 побед в 27 поединках. Порье одержал 25 побед и потерпел 5 поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.