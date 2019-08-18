Стала известна дата дебюта Усика в супертяжёлом весе

"12 октября. Чикаго. Усик", - написал в своём Instagram Эгис Климас.

Соперник украинца пока официально не назван, но ранее СМИ сообщали о том, что им должен стать супертяжеловес Карлос Такам. Их поединок должен был состоятся ещё в мае, но бой был отменён из-за травмы Усика.

Сообщается, что победитель боя Усик - Такам оспорит чемпионский пояс в поединке с победителем боя Энди Руис - Энтони Джошуа, который состоится 7 декабря.

Напомним, что Александр Усик перешёл в супертяжёлый вес после того, как в финале Всемирной боксёрской суперсерии победил россиянина Мурата Гассиева.