Вс, 18.08.2019
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Стала известна дата дебюта Усика в супертяжёлом весе

Александр Усик

ФОТО: Reuters/ScanPix

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик дебютирует в супертяжёлом весе 12 октября. Об этом в своём Instagram сообщил менеджер боксёра Эгис Климас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

October 12th Chicago @usykaa @matchroomboxing @alex.krassyuk @eddiehearn @dazn_usa #klimasmanagement

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"12 октября. Чикаго. Усик", - написал в своём Instagram Эгис Климас.

Соперник украинца пока официально не назван, но ранее СМИ сообщали о том, что им должен стать супертяжеловес Карлос Такам. Их поединок должен был состоятся ещё в мае, но бой был отменён из-за травмы Усика.

Сообщается, что победитель боя Усик - Такам оспорит чемпионский пояс в поединке с победителем боя Энди Руис - Энтони Джошуа, который состоится 7 декабря.

Напомним, что Александр Усик перешёл в супертяжёлый вес после того, как в финале Всемирной боксёрской суперсерии победил россиянина Мурата Гассиева.

32-летний Усик на профессиональной ринге одержал победу во всех 16 поединках (12 нокаутом). Украинец также является единственным боксёром, который побеждал Майриса Бриедиса.

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