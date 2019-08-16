PNB banka сообщил, когда будет известна информация о выплате вкладов

"Несмотря на понятное и по-человечески объяснимое беспокойство, просим клиентов PNB Banka дождаться детальной информации о порядке выплаты вкладов, которая станет известна не позднее понедельника, 19 августа. В настоящий момент мы совместно с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) работаем над организацией процесса выплат", - говорится в сообщении.

Также банк указывает, что все вклады на сумму до 100 000 евро будут выплачены их владельцам, выплаты будут осуществляться из средств Фонда гарантии вкладов. Гарантированное государством возмещение распространяется на зарплаты, пенсии, а также на накопления клиентов банка и проценты по ним, начисленные до 15 августа 2019 года.

Как сообщалось ранее, с четверга, 15 августа, полностью остановлена деятельность PNB banka. Согласно решению FKTK, в четверг в 21.00 банк полностью прекратил предоставление финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов. Такое решение принято, чтобы не допустить оттока средств из банка. С этого момента действие карт, интернет-банка и банкоматов PNB banka было прекращено.

"Мы понимаем, что это неожиданная новость для клиентов банка, но можем заверить, что FKTK сделает все возможное, чтобы найти наиболее удобное и эффективное решение, как по возможности быстрее начать выплату клиентам гарантированных возмещений - до 100 000 евро каждому. Уже в ближайшие дни 99,2% вкладчиков смогут начать получать свои деньги, которые полностью покроют средства из Фонда гарантии вкладов", - заявила председатель FKTK Кристине Черная-Межмале.