Работа PNB banka приостановлена

Решение FKTK предусматривает, что с четверга, 15 августа, с 21:00, банк должен прекратить предоставление финансовых услуг, включая выполнение платежей клиентов. Такое решение было принято, чтобы не допустить оттока денежных средств из банка. Это означает, что с этого момента работа платежных карт, банкоматов и интернет-банков PNB приостановлена.

Европейский центральный банк принял это решение в связи с тем, что PNB Banka может столкнуться с финансовыми трудностями. В свою очередь, Правление единого регулирования Европы решило не проводить мероприятия по стабилизации банка.

О способе и порядке гарантированных выплат FKTK примет решение дополнительно уже в ближайшие дни.

"Мы осознаем, что эта новость будет неожиданной для клиентов банка, но можем с уверенностью утверждать, что FKTK делает все возможное, чтобы найти самый удобный и эффективный способ как можно быстрее начать выплаты гарантированных вкладов до 100 000 евро каждому клиенту банка. Первые расчеты показывают, что около 99,2% от всех вкладчиков полностью получат свои накопленные в банке деньги уже в ближайшие дни, что будет обеспечено из средств Фонда гарантирования вкладов", - сообщила председатель комиссии Кристине Черная-Межмале.

В соответствии с Законом о гарантировании вкладов, выплаты должны начаться не позднее чем в восьмой рабочий день после решения о наступлении недоступности вкладов.Система гарантирования вкладов предусматривает гарантированные выплаты каждому клиенту PNB Banka в размере до 100 000 евро.

Гарантированная выплата до 100 000 евро полагается как физическим, так и юридическим лицам по всем видам вкладов в любой валюте. Гарантированная выплата распространяется на сумму всех вкладов клиента в банке (включая расчётные, сберегательные счета, счета заработной платы), с учетом процентов начисленных на день наступления недоступности вкладов.

Как сообщалось ранее, PNB banka в первом квартале работал с убытками в размере 1,505 млн евро, что на 74,4% больше, чем в первом квартале 2018 года, свидетельствует опубликованный банком финансовый отчет.

Убытки группы банка уменьшились в 6,7 раза и составили 2,054 млн евро.

Активы PNB banka на 31 марта 2019 года составляли 594,285 млн евро, что на 3% или 17,498 млн евро больше, чем в конце 2018 года.

Капитал и резервы PNB banka в конце марта составили 51,904 млн евро, что на 5,6% больше, чем в конце 2018 года.

Объем вкладов в PNB banka в конце марта составлял 496,918 млн евро, кредитный портфель - 165,352 млн евро.

Показатель достаточности капитала в конце марта составил 12,64%, показатель ликвидности - 67,26%.