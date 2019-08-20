17-летняя Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца

Константин Анисимов был найден мёртвым в понедельник, 19 августа. По предварительной информации, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Анисимов был тренером своей дочери. Константин и его жена Ольга с дочерью Марией переехали в США из России в 1998 году. Аманда родилась в 2001 году.

17-летняя Анисимова была посеяна на US Open под 24-м номером. Предыдущие два престижных турнира в Торонто и Цициннати она пропустила из-за травмы спины.

Отметим, что Анисимова, которой 31 августа исполняется 18 лет, является самым молодым игроком в топ-100 рейтинга WTA и занимает 24-е место.