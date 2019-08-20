Вт, 20.08.2019
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17-летняя Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца

Аманда Анисимова

ФОТО: John G. Mabanglo/epa/scanpix

Американская теннисистка российского происхождения отказалась от выступления на Открытом чемпионате США из-за смерти отца и тренера Константина, сообщает ESPN.

Константин Анисимов был найден мёртвым в понедельник, 19 августа. По предварительной информации, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Анисимов был тренером своей дочери. Константин и его жена Ольга с дочерью Марией переехали в США из России в 1998 году. Аманда родилась в 2001 году.

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17-летняя Анисимова была посеяна на US Open под 24-м номером. Предыдущие два престижных турнира в Торонто и Цициннати она пропустила из-за травмы спины.

Отметим, что Анисимова, которой 31 августа исполняется 18 лет, является самым молодым игроком в топ-100 рейтинга WTA и занимает 24-е место.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Наоми Осака.

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