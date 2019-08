Клишина: "Если бы Роналду позвал на ужин в ресторан, я бы пошла"

Прекрасно настроения на выходных 💋 I wish you a great mood on the weekend 💋 Photo by: @anastasiabuzovaph Dress by: @vesssna_maria Muah by: @lisova_stylist #weekend #mood #smile

A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Jun 15, 2019 at 9:28am PDT