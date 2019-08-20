Клишина: "Если бы Роналду позвал на ужин в ресторан, я бы пошла"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в интервью изданию "Советский спорт" рассказала об отношении к нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду, который с 2016 года подписан на неё в Instagram.
Вице-чемпионка мира по лёгкой атлетике (2017) рассказала, что также следит за страничкой Роналду в Instagram, потому что ей интересна спортивная часть.
"Он занимается своим телом, поэтому потрясающе выглядит! Я не уверена, что у нас хоть один футболист в России выглядит так же. Потому что многие спортсмены в командном спорте мало внимания уделяют работе над собой", - сказала Клишина.
На вопрос журналиста, что будет делать Клишина, если Роналду пригласит её на ужин в Нью-Йорке, спортсменка ответила, что приняла бы это предложение.
"Ну, если я буду в Нью-Йорке и у меня будет время, я бы пошла. Но не хочу называть это свиданием, потому что когда два человека совсем не знакомы… Я не из тех, кто с незнакомцами вообще куда-либо идёт. Но с Криштиану было бы интересно пообщаться как с личностью. Думаю, от такого профессионала можно получить много полезной информации не только про футбол", - приводит слова Клишиной "Советский спорт".
Напомним, что Дарья Клишина является вице-чемпионкой мирового первенства 2017 года, а также двукратной чемпионкой Европы в помещениях. На Олимпийских играх в 2016 году Клишина была единственной представительницей России в легкоатлетической части Олимпиады.