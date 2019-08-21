Два матча - две победы! Рижское "Динамо" обыграло "Локомотив"

В среду, 21 августа, рижское "Динамо" провело второй матч на традиционном предсезонном Кубке Латвийской железной дороги (LDz), в котором обыграло "Локомотив" из Ярославля - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).
Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте благодаря усилиям нападающего "Локомотива" Павла Кудрявцева. В конце первого периода "динамовцы" реализовали большинство и сравняли - шайба на счету Якоба Берглунда.
Во втором атаки и опасные моменты появлялись только у ворот "железнодорожников". На 38-й минуте форвард "Динамо" Эмилс Гегерис убежал один на один с вратарём и вывел рижан вперёд.
Заключительный отрезок игры прошёл под давлением гостей, которые уступали в счёте. Тем не менее, после ошибки Романа Савченко шайбу перехватил Микелис Редлихс, отдал её Давиду Улльстрёму, который не промахнулся и установил окончательный счёт - 3:1.
Следующий матч "динамовцы" проведут 24 августа против минского "Динамо", а на следующий день подопечных Гирта Анкипанса ждёт встреча с казанским "Ак Барсом".
Галерея: Динамо Рига - Локомотив
Напомним, что в первом матче Кубка LDz "динамовцы" одержали победу над "Автомобилистом" из Екатеринбурга со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
В среду, 21 августа, на Кубке LDz состоялся ещё один матч, в котором вторую победу на турнире одержал "Ак Барс", обыграв "Автомобилист" из Екатеринбурга - 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артём Галимов, Данис Зарипов, Эмиль Галимов и Станислав Галиев, который оформил дубль. В составе "Автомобилиста" отличились Максим Березин и Джефф Плэтт.