Два матча - две победы! Рижское "Динамо" обыграло "Локомотив"

Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте благодаря усилиям нападающего "Локомотива" Павла Кудрявцева. В конце первого периода "динамовцы" реализовали большинство и сравняли - шайба на счету Якоба Берглунда.

Во втором атаки и опасные моменты появлялись только у ворот "железнодорожников". На 38-й минуте форвард "Динамо" Эмилс Гегерис убежал один на один с вратарём и вывел рижан вперёд.

Заключительный отрезок игры прошёл под давлением гостей, которые уступали в счёте. Тем не менее, после ошибки Романа Савченко шайбу перехватил Микелис Редлихс, отдал её Давиду Улльстрёму, который не промахнулся и установил окончательный счёт - 3:1.

Следующий матч "динамовцы" проведут 24 августа против минского "Динамо", а на следующий день подопечных Гирта Анкипанса ждёт встреча с казанским "Ак Барсом".

Галерея: Динамо Рига - Локомотив

Напомним, что в первом матче Кубка LDz "динамовцы" одержали победу над "Автомобилистом" из Екатеринбурга со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

В среду, 21 августа, на Кубке LDz состоялся ещё один матч, в котором вторую победу на турнире одержал "Ак Барс", обыграв "Автомобилист" из Екатеринбурга - 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).